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Giriş Tarihi: 9.8.2022

Zor olacak ama savaşacağız

Zor olacak ama savaşacağız
F.BAHÇE'NİN Şampiyonlar Ligi hayaline son veren Dinamo Kiev rövanşında penaltı kaçıran Valencia, dün kalecinin kapattığı köşeden topu ağlara gönderdi. Kullanılan köşe vuruşunda HangiKredi Ümraniye ceza sahasına gelen ortada top Geraldo'nun eline çarptı. VAR'daki Özgür Yankaya'nın tavsiyesiyle pozisyonu izleyen Yaşar Kemal Uğurlu beyaz noktayı gösterdi. Sarı-lacivertlilerin King (kral) lakaplı Ekvadorlu oyuncusu Valencia, 19. dakikada sezonun ilk golünü penaltıdan bulmuş oldu. 45+2'de kendisinin ve takımının ikinci golünü atarak, sezona duble ile başladı. Ancak yetmedi. Karşılaşma sonrası şunları söyledi: "Kazanma parolasıyla sahaya çıkmıştık ama olmadı. Takımdaki herkesin hazır olması gerekiyor. Fenerbahçe'deyseniz iki katı mücadele etmek şart. Taraftarın bize desteği önemli. Zor olacak ama şampiyonluk için savaşacağız."

DIŞARDA MI İÇERDE Mİ!
Ümraniye'nin penaltı golü çok tartışıldı. 70. dakikada savunma arkasına sarkan Onur Ayık, Luan Peres'in müdahalesiyle yerde kaldı. Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi. Ancak pozisyonun içerde mi yoksa dışarda mı olduğu tartışmaları yaşandı. VAR'dan yapılan kontrol sonunda Uğurlu beyaz noktayı gösterdi ve Mrsic, Altay'ı avladı.

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