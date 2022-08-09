Zor olacak ama savaşacağız

F.BAHÇE'NİN Şampiyonlar Ligi hayaline son verenKullanılan köşe vuruşunda HangiKredi Ümraniye ceza sahasına gelen ortada top Geraldo'nun eline çarptı. VAR'daki Özgür Yankaya'nın tavsiyesiyle pozisyonu izleyen Yaşar Kemal Uğurlu beyaz noktayı gösterdi. Sarı-lacivertlilerin King (kral) lakaplı Ekvadorlu oyuncusu Valencia, 19. dakikada sezonun ilk golünü penaltıdan bulmuş oldu. 45+2'de kendisinin ve takımının ikinci golünü atarak, sezona duble ile başladı. Ancak yetmedi. Karşılaşma sonrası şunları söyledi:Ümraniye'nin penaltı golü çok tartışıldı. 70. dakikada savunma arkasına sarkan Onur Ayık, Luan Peres'in müdahalesiyle yerde kaldı. Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi. Ancak pozisyonun içerde mi yoksa dışarda mı olduğu tartışmaları yaşandı. VAR'dan yapılan kontrol sonunda Uğurlu beyaz noktayı gösterdi ve Mrsic, Altay'ı avladı.