Abdullah Avcı’nın orta saha adayı Florian Grillitsch!

Marek Hamsik'in sakatlığının ardından orta saha arayışlarını hızlandıran Trabzonspor, nokta atışı bir takviye yapmayı hedefliyor.

Listedeki 1 numaralı aday; Florian Grillitsch. Bonservisi elinde olan Avusturyalı futbolcu geleceğiyle ilgili henüz net bir karar vermezken, Nice forması giyen Mario Lemina için de temas kurulmuştu.

Daha önce Galatasaray'da oynayan 28 yaşındaki Gabonlu yıldız, Türkiye'ye dönmeye sıcak bakarken, kulübünün beklentisi ise şimdilik yüksek. Fırtına'nın hedefi, oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak. Gündeme gelen bir diğer isim de İspanya'dan...

Sevilla'nın 30 yaşındaki ön liberosu Nemanja Gudelj, Trabzonspor'un radarında. Stoper olarak da görev yapan Sırp futbolcunun La Liga ekibiyle 1 yıllık kontratı kaldı.

AVCI'NIN ÖNCELİĞİ BAŞKA

Karadeniz ekibi, Gudelj'in maddi şartlarını araştırırken, teknik direktör Abdullah Avcı'nın transfere sıcak baktığı, ancak önceliğinin Grillitsch ve Lemina olduğu öğrenildi.

Hollanda kariyerinin ardından 2015'te Ajax'ın 6 milyon Euro bonservis kazanarak Çin'e gönderdiği Gudelj, 2019'da bedelsiz olarak Sevilla'ya transfer olmuştu.

Geride bıraktığımız sezon İspanyol ekibinin ağırlıklı şekilde stoperde oynattığı Gudelj, 48 kez Sırbistan Milli Takımı'nın formasını terletti.

Sevilla'nın yedek oyuncu havuzunda kullandığı Gudelj, geçen sezon La Liga'da 21 maça çıktı ve toplam 1038 dakika görev aldı.