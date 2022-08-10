Diego Lugano’dan Ali Koç’a şampiyonluk önerisi!

L1Üçgen Youtube Kanalı'nda Yusuf Kenan Çalık'ın sorularını yanıtlayan Lugano, Fenerbahçe'nin şampiyonluk için ihtiyacı olan detayı Ali Koç'a söylediğini açıkladı.

''BÜYÜK BİR TEKNİK ADAM''

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü hakkında açıklamalar yapan Diego Lugano, "Jesus deneyimli, büyük bir teknik adam. Çok özel bir karakteri var. Çok güçlü bir karakter. Jesus'un bu özel karakteriyle Türk futbolunun tutkulu ve duygusal tarafının nasıl uyum sağlayacağını görmemiz gerek. Jesus'un geçmişinde önemli başarılar var, özellikle burada Brezilya'da. Çok kısa sürede tartışıldığı yönler olsa da burada çok iyi bir imaj oluşturdu. Bence Jesus Fenerbahçe'de başarılı olabilecek deneyim ve kapasiteye sahip bir isim." ifadelerini kullandı.

"TÜRK FUTBOLUNDA DUYGU – MANTIK DENGESİ YOK"

Jesus'un geleceği hakkında konuşan Lugano, "Bence başarılı olabilir. Çünkü daha önce de dediğim gibi çok deneyimli, daha önce büyük takımlarda çalıştı, futbolu, Türkiye'de insanların çok hoşuna gidecek şekilde, yoğun ve tutkuyla yaşıyor. Elbette kolay olmayacak. Çünkü Türkiye'de futbol mantıktan çok duygularla yaşanıyor. Serinkanlı düşünebilmek gerekiyor. Jesus'un karakteri ile Fenerbahçe kulübünün nasıl bir araya geleceğine, çok duygu yüklü bir ortam olan Türk futbolunda neler yapabileceğine bakmak gerek. Çünkü Türk futbolunda duygu – mantık dengesi diye bir şey yok. Duygular çok yüksek seviyelerde yaşanıyor ve mantık çok daha geride oluyor." ifadelerini kullandı.

''GÜNEY AMERİKALI OYUNCULAR KONUSUNDA CİDDİYİM''

Fenerbahçe'nin şampiyonluk için Güney Amerikalı oyuncu alması gerektiğini Ali Koç'a söylediğini ifade eden Diego Lugano, "Güney Amerikalı oyuncular konusunda ciddiyim. Bunu Ali Koç'a da söyledim. Büyük takımlar kadrolarını oluştururken hep Güney Amerikalı oyunculardan faydalanmışlardır. Avrupa'daki şampiyon takımlara bak hep en azından bir Güney Amerikalı vardır. Özellikle Brezilyalı, Arjantinli ve Uruguaylı futbolcular. Futbolun özü burada çünkü. Buradan gelen oyuncular Türkiye'de başarılı olabilir. Çünkü onlar da tutkuyla oynuyor. Son yıllarda Fenerbahçe Güney Amerika pazarını biraz kenara koymuştu, farklı nedenler olabilir açıkçası sebebini bilmiyorum. Mesela benim dönemime bakarsak ben Uruguay kaptanıydım, Brezilya'dan Alex gibi bir oyuncu vardı. Ekonomik sebeplerden dolayı böyle transferler yapılamıyor olabilir bunu anlayabiliyorum. Ancak bence futbolun özü birkaç Güney Amerika ülkesinde yatıyor. Tüm dünyaya bak, şampiyon takımlara, Avrupa'da İspanya, İtalya, Almanya'da hep bu kazanma isteğini Güney Amerikalılarda görüyorsun. Ben buna çok inanıyorum. Güney Amerikalı futbolcuların bu tutkusu, futbola olan açlığı, Türk futboluna ve Fenerbahçe gibi büyük bir takıma çok uygun." dedi.