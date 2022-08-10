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Giriş Tarihi: 10.8.2022 16:38

Galatasaray Bamba Dieng'i radarına aldı!

Galatasaray Bamba Dieng’i radarına aldı!

Transfer döneminin bitimine az bir süre kala çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, Alexis Sanchez'in Marsilya'ya imza atmasının ardından Bamba Dieng'i transfer radarına aldı. İşte tüm detaylar...

Galatasaray'ın transferi için büyük çaba harcadığı Şilili yıldız Alexis Sanchez tercihini Marsilya'dan yana kullandı. Ancak yönetim, Sanchez'in Fransız kulübüne transferini fırsata çevirmek için flaş bir hamle yaptı.

DİENG İÇİN FIRSAT DOĞDU

Sarı-Kırmızılılar, Marsilya'da teknik direktör Igor Tudor'la sorunlar yaşayan ve Alexis Sanchez'in transferi sonrası 4. forvet durumuna düşen Bamba Dieng için düğmeye bastı.

Geçtiğimiz sezon yaptığı büyük çıkışla dikkatleri üzerine çeken 22 yaşındaki forvet, bu sezon Tudor'un gelişi sonrası gözden düşmüş durumda. Galatasaray'ın Dieng için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapmaya hazırlandığı belirtiliyor.

İLERİ UÇTA GÖREV YAPIYOR

Geçen sezon 46 karşılaşmada 9 gol ve 3 asistlik performansıyla ön plana çıkan Senegalli yıldız, ileri uçta her bölgede görev yapabiliyor. (Takvim)

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Galatasaray Bamba Dieng'i radarına aldı!
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