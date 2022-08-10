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Giriş Tarihi: 10.8.2022 19:37 Son Güncelleme: 10.8.2022 19:47

Jorge Jesus'tan Arda Güler sorusuna cevap! "Takım için en iyisine karar vereceğim"

Jorge Jesus’tan Arda Güler sorusuna cevap! Takım için en iyisine karar vereceğim

Femerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Avrupa Ligi eleme turunda Slovacko ile oynanacak rövanş mücadelesi öncesinde konuştu.

Jorge Jesus'un açıklamaları şöyle:

"İlk maçta evimizde iyi bir sonuç elde etmiştik. Bu sonucu koruyup bir sonraki elemelere geçmek istiyoruz. Son oynadığımız lig maçından az saatler geçti. Son kararı vererek hangi oyuncuların oynayacağını belirleyeceğiz."

"Yoğun bir takvimdeyiz. Yarın kadroda rotasyon yapabiliriz. Elimizde çok fazla opsiyon var. Arda konusunda, her zaman takım için en iyisi olduğunu düşündüğüm kararı vereceğim."

"Futbolda hiçbir zaman bu tarz konularda kesin bir süre belirtemezsiniz. Futbol bilim değil ve kesinlik yoktur. Zaman geçtikçe, maçlar oynadıkça istediğimiz seviyeye ulaşacağız"

"Şu anda geçirmiş olduğumuz hazırlık dönemi için konuşmak önemli değil. Yarın bir Avrupa maçı oynayacağız. Ama 8 hafta iyi geçti. Takım bizim neler istediğimizi anlamaya çalışıyor. Oyuncular farklı zamanlarda geldi. Gelişme sürecimiz devam ediyor."

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Jorge Jesus'tan Arda Güler sorusuna cevap! "Takım için en iyisine karar vereceğim"
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