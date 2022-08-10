Koray iki derdi birden çözecek

Koray Günter için Hellas Verona ile ilk resmi görüşmesini gerçekleştiren Beşiktaş,oyuncu için İtalyan kulübündenyanıtını aldı. Siyah-beyazlılar,İki taraf arasında yapılan görüşmelerin yapıcı geçtiği, Verona ile 1 yıl sözleşmesi kalanTeknik direktör Valerien İsmael'in daha önce 3'lü sistem için önerilen ve bu sisteme alışkın olan oyuncuya sıcak bakmadığı ancak yerli kuralı konusunda yaşanan sıkıntı nedeniyle fikirlerinde değişikliğe gittiği kaydedildi.böylelikle kale mevkisi dışında ideal 11 için en azından stoper hattında ikinci yerliyi çözmüş olacak.Koray için ödenecek rakamın kaynağı Welinton olacak. Brezilyalı futbolcu, Al-İttifak ile prensipte anlaştı. Siyahbeyazlılar Suudi Arabistan'dan gelen 1 milyon Euro bonservis teklifine karşılık 1.5 milyon Euro talep etmişti.