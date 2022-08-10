Koray iki derdi birden çözecek

Siyah-beyazlılar, gurbetçi futbolcuyu kadrosuna katarak hem sağ stoper hem de yerli oyuncu konusunda elini rahatlatacak
Koray Günter için Hellas Verona ile ilk resmi görüşmesini gerçekleştiren Beşiktaş, 3.5 milyon Euroserbest kalma bedeli bulunan oyuncu için İtalyan kulübünden '2 milyon Euro'ya olur' yanıtını aldı. Siyah-beyazlılar, 1.5 milyon Euro'nun birazaltındaki teklifi yazıyadöktü. İki taraf arasında yapılan görüşmelerin yapıcı geçtiği, Verona ile 1 yıl sözleşmesi kalan 27 yaşındakistoperin transferinin hafta içerisindetamamlanacağı öğrenildi.
SAİSS-KORAY TANDEMİ DÜŞÜNÜLÜYOR
Teknik direktör Valerien İsmael'in daha önce 3'lü sistem için önerilen ve bu sisteme alışkın olan oyuncuya sıcak bakmadığı ancak yerli kuralı konusunda yaşanan sıkıntı nedeniyle fikirlerinde değişikliğe gittiği kaydedildi. Saiss ile Koray tandemidüşünen siyah-beyazlı idareciler, böylelikle kale mevkisi dışında ideal 11 için en azından stoper hattında ikinci yerliyi çözmüş olacak.
BONSERVİSİ WELINTON'DAN
Koray için ödenecek rakamın kaynağı Welinton olacak. Brezilyalı futbolcu, Al-İttifak ile prensipte anlaştı. Siyahbeyazlılar Suudi Arabistan'dan gelen 1 milyon Euro bonservis teklifine karşılık 1.5 milyon Euro talep etmişti.