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Giriş Tarihi: 10.8.2022

Koray iki derdi birden çözecek

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Koray iki derdi birden çözecek

Siyah-beyazlılar, gurbetçi futbolcuyu kadrosuna katarak hem sağ stoper hem de yerli oyuncu konusunda elini rahatlatacak

Koray Günter için Hellas Verona ile ilk resmi görüşmesini gerçekleştiren Beşiktaş, 3.5 milyon Euro serbest kalma bedeli bulunan oyuncu için İtalyan kulübünden '2 milyon Euro'ya olur' yanıtını aldı. Siyah-beyazlılar, 1.5 milyon Euro'nun biraz altındaki teklifi yazıya döktü. İki taraf arasında yapılan görüşmelerin yapıcı geçtiği, Verona ile 1 yıl sözleşmesi kalan 27 yaşındaki stoperin transferinin hafta içerisinde tamamlanacağı öğrenildi.

SAİSS-KORAY TANDEMİ DÜŞÜNÜLÜYOR
Teknik direktör Valerien İsmael'in daha önce 3'lü sistem için önerilen ve bu sisteme alışkın olan oyuncuya sıcak bakmadığı ancak yerli kuralı konusunda yaşanan sıkıntı nedeniyle fikirlerinde değişikliğe gittiği kaydedildi. Saiss ile Koray tandemi düşünen siyah-beyazlı idareciler, böylelikle kale mevkisi dışında ideal 11 için en azından stoper hattında ikinci yerliyi çözmüş olacak.

BONSERVİSİ WELINTON'DAN
Koray için ödenecek rakamın kaynağı Welinton olacak. Brezilyalı futbolcu, Al-İttifak ile prensipte anlaştı. Siyahbeyazlılar Suudi Arabistan'dan gelen 1 milyon Euro bonservis teklifine karşılık 1.5 milyon Euro talep etmişti.

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Koray iki derdi birden çözecek
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