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Giriş Tarihi: 10.8.2022 11:38

Midtjylland'den Evander açıklaması! "Transfer olmayı hak ediyor"

Midtjylland’den Evander açıklaması! Transfer olmayı hak ediyor

Galatasaray'ın transfer listesinde başı çeken isimlerden Evander için kulübü Midtjylland'den flaş açıklama geldi. İşte tüm detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanşında Benfica'yı ağırlayan Midtjylland, sahadan 1-3 mağlup ayrıldı. İlk maçı da 1-4 kaybeden Danimarka ekibi böylece, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti ve Benfica adını Play-Off Turu'na yazdıran taraf oldu.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİGalatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Midtjylland forması giyen Evander mücadelede 45 dakika şans buldu.

Midtjylland yetkililerinden mücadelenin ardından Brezilyalı yıldız hakkında açıklama geldi.

"EVANDER TRANSFER OLMAYI HAK EDİYOR"

Midtjylland Sportif Direktörü Svend Graversen'e, Galatasaray'ın Evander için yaptığı tekliflerin ardından Evander'in Midtjylland'dan ayrılıp, ayrılmayacağı sorulduğunda: "Evander transfer olmayı hak ediyor. Bir çözüm bulmaya çalıştığımız bir sır değil." dedi.

47 MAÇTA 28 GOLE DİREKT KATKI

24 yaşındaki Brezilyalı 10 numara geçen sezon Midtjylland'de 47 maçta 17 gol ve 11 asistlik performans sergiledi ve 28 gole katkı sundu.

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Midtjylland'den Evander açıklaması! "Transfer olmayı hak ediyor"
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