Rakamları evlere şenlik

Pas isabetinde sahanın en kötüsü oldu. Rakibin şutunu, pasını ve ortasını engelleyecek bir müdahalede bulunmadı. Kim’in boşluğunu dolduramadı
Fenerbahçe'de Kim Min- Jae'nin ayrılığının ardından kadroya katılan Gustavo Henrique, Ümraniyespor ile oynanan Süper Lig'deki ilk maçında vasatı aşamadı. JorgeJesus'un Flamengo'dan eskiöğrencisi olması referansıylatransfer edilen Brezilyalı stoper, sahada ağır kalınca taraftarın tepkisinden kurtulamadı. Szalai ile 90 dakika forma giyen Gustavo'nun istatistikleri stada gelen futbolseverleri bir hayli haklı çıkardı. İştedetaylar: 1.96 cm'lik boyuyla sahanın en uzun oyuncusu olan 29 yaşındaki Brezilyalı stoper, girdiğiiki havatopunun birinide kaybetti. Stoper olarak 44 pasta 31 isabet yapan Gustavo, %70'lik değer tutturarak sahanın en kötüsü oldu. 90 dakikadarakibin tek şutunu, pasınıve ortasını engelleyecekbir aksiyonda dahibulunmadı. 13 pas hatasıyla Ümraniyespor'dan Lenjani'nin (19) ardından en fazla top kaybı yapan ikinci oyuncu olarak kayıtlara geçti.