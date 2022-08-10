Rakamları evlere şenlik

Fenerbahçe'de Kim Min- Jae'nin ayrılığının ardından kadroya katılanÜmraniyespor ile oynanan Süper Lig'deki ilk maçında vasatı aşamadı.sahada ağır kalınca taraftarın tepkisinden kurtulamadı. Szalai ile 90 dakika forma giyen Gustavo'nun istatistikleri stada gelen futbolseverleri bir hayli haklı çıkardı.1.96 cm'lik boyuyla sahanın en uzun oyuncusu olan 29 yaşındaki Brezilyalı stoper,Stoper olarak 44 pasta 31 isabet yapan Gustavo, %70'lik değer tutturarak sahanın en kötüsü oldu.13 pas hatasıyla Ümraniyespor'dan Lenjani'nin (19) ardından en fazla top kaybı yapan ikinci oyuncu olarak kayıtlara geçti.