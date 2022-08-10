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Giriş Tarihi: 10.8.2022 08:33 Son Güncelleme: 10.8.2022 09:42

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş Emirhan İlkhan'ın ayrılığını KAP'a bildirdi

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş Emirhan İlkhan’ın ayrılığını KAP’a bildirdi

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş, Emirhan İlkhan’ın İtalya Serie A ekibi Torino’ya transfer olduğunu KAP’a bildirdi. Siyah beyazlılar, bu transferden 4.5 milyon Euro bonservis ve sonraki satıştan %15 pay alacak.

Beşiktaş, Emirhan İlkhan'ın İtalya Serie A ekibi Torino'ya transfer olduğunu KAP'a bildirdi. Siyah beyazlılar, bu transferden 4.5 milyon Euro bonservis ve sonraki satıştan %15 pay alacak.

İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama:

Profesyonel futbolcumuz Emirhan İlkhan'ın Torino F.C. S.P.A. Kulübü'ne kesin transferi konusunda; 4.500.000 Avro garanti bedel ve oyuncunun Torino F.C. S.P.A. ile sözleşmesi devam ederken bir başka kulübe kesin transferi halinde, net transfer gelirinin %15'inin Şirketimize ödenmesi, şeklinde anlaşma sağlanmıştır.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş Emirhan İlkhan'ın ayrılığını KAP'a bildirdi
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