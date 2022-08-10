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Giriş Tarihi: 10.8.2022 16:30

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Kartal'dan Samy Mmaee atağı!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Kartal’dan Samy Mmaee atağı!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Siyah beyazlılar, El Ittifaq ile anlaşan Welinton'ın yerine Ferencvaros'tan Samy Mmaee için teklif yapmaya hazırlanıyor.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş 'ta Welinton'un da El Ittifaq ile anlaşması sonrası savunma hattının önemi artmış durumda. Bu doğrultuda Siyah-Beyazlıların gündeminde gelen isimlerden biri de Ferencvaros'tan Samy Mmaee oldu.

Lions del Atlas, Romain Saiss'in de millî takımdan arkadaşı olan Samy Mmaee için devrede olduğunu aktardı. Hatta Siyah-Beyazlıların bir teklif hazırlığında olduğu belirtildi.

TEKLİF HAZIR

Beşiktaş'ın Samy Mmaee için ilk etapta 1.5 milyon Euro'luk bir teklif sunmayı planladığı ifade edilmekte.

Kariyerine Belçika'da başlayan ve alt yaş gruplarında Belçika Millî Takımı forması giyen 25 yaşındaki stoper, daha sonra A millî düzeyde Fas forması ile mücadele etmeye başladı. Mmaee, Şubat 2021'de 500 bin Euro bonservis bedeli karşılığında St. Truiden'den Ferencvaros'a transfer olmuştu. (Fanatik)

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Kartal'dan Samy Mmaee atağı!
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