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Giriş Tarihi: 11.8.2022

Anlamaya çalışıyorlar

Anlamaya çalışıyorlar

“60 günlük hazırlık dönemi iyi geçti. Yavaş yavaş takımım beni anlamaya çalışıyor. Oynadıkça daha iyi olacağız. Avrupa’da olmak futbolcuların gelişimi için önemli”

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Slovacko maçı öncesi basının karşısına çıktı. 68 yaşındaki Portekizli hoca, Ümraniyespor ile oynadıkları lig karşılaşmasının üstünden az bir süre geçtiğini vurgulayarak, "Fizyolojik olarak oyuncuların toplanması için 72 saat gerekiyor. Bu maçta rotasyon yapmamız normal. Daha taze kanlı oyuncuları sahaya sürebileceğiz, elimizde çok fazla opsiyon var" dedi. Jesus, takımın durumu hakkındaki soruya ise şu yanıtı verdi: "Zaman geçtikçe taktik, teknik ve fiziksel olarak istediğimiz seviyeye ulaşacağız. Avrupa maçlarını oynamak futbolcuların gelişimi için çok önemli. Ne kadar maç oynarsak istediğimiz seviyeye o kadar çok yaklaşırız. Hiçbir zaman net süre veremezsiniz çünkü futbol kolektif bir oyun."

ARDA GÜLER AÇIKLAMASI
Kısa bir basın toplantısı yapan ve ilk 11'de forma vermediği Arda Güler'i de yorumlayan tecrübeli teknik adam şöyle devam etti: "8 haftalık, 60 günlük dönem iyi geçti diyebilirim. Yavaş yavaş takımım ne istediğimi anlamaya çalışıyor. Oyuncular farklı zamanlarda geldi ve gelişme gösteriyorlar. Maçlar oynadıkça daha iyi bir noktaya geleceğiz. Arda Güler konusunda her zaman takım için en iyisi olduğunu düşündüğüm kararı vereceğim."

KALE ALTAY'IN
Slovacko ile oynanan ilk maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Altay Bayındır, Çekya'daki rövanşta kalesini koruyacak. Milli kaleci Süper Lig'de Ümraniye ile oynanan maçta kalesinde 3 gol birden görmüştü. Altay'ın yedeği olarak genç eldiven Ertuğrul Çetin ile yeni transfer İrfan Can Eğribayat kulübede yer alacak. Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları olan İrfan Can, Serdar Aziz ve Joao Pedro takımdaki yerlerini alamayacak. Sakatlığı süren Mert Hakan'ın ismi UEFA listesinden çıkartılmış yerine İrfan Can Eğribayat'ın adı yazılmıştı.

A SPOR'DA FUTBOL ŞÖLENİ
FUTBOLUN bir numaralı adresi olan A Spor'da şölen devam ediyor. UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Konyaspor'un, sahasında Vaduz ile karşılaşacağı mücadele A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanacak. 1-1 biten ilk müsabaka da A Spor ekranlarında futbolseverlerle buluşmuştu.

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