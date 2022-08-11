Anlamaya çalışıyorlar

enerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Slovacko maçı öncesi basının karşısına çıktı. 68 yaşındaki Portekizli hoca, Ümraniyespor ile oynadıkları lig karşılaşmasının üstünden az bir süre geçtiğini vurgulayarak, "Fizyolojik olarak oyuncuların toplanması için 72 saat gerekiyor.dedi. Jesus, takımın durumu hakkındaki soruya ise şu yanıtı verdi: "Zaman geçtikçe taktik, teknik ve fiziksel olarak istediğimiz seviyeye ulaşacağız. Avrupa maçlarını oynamak futbolcuların gelişimi için çok önemli. Ne kadar maç oynarsak istediğimiz seviyeye o kadar çok yaklaşırız.ısa bir basın toplantısı yapan ve ilk 11'de forma vermediği Arda Güler'i de yorumlayan tecrübeli teknik adam şöyle devam etti: "8 haftalık, 60 günlük dönem iyi geçti diyebilirim. Yavaş yavaş takımım ne istediğimi anlamaya çalışıyor. Oyuncular farklı zamanlarda geldi ve gelişme gösteriyorlar. Maçlar oynadıkça daha iyi bir noktaya geleceğiz.Slovacko ile oynanan ilk maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Altay Bayındır, Çekya'daki rövanşta kalesini koruyacak. Milli kaleci Süper Lig'de Ümraniye ile oynanan maçta kalesinde 3 gol birden görmüştü. Altay'ın yedeği olarak genç eldiven Ertuğrul Çetin ile yeni transfer İrfan Can Eğribayat kulübede yer alacak. Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları olantakımdaki yerlerini alamayacak. Sakatlığı süren'ın ismi UEFA listesinden çıkartılmış yerine'ın adı yazılmıştı.FUTBOLUN bir numaralı adresi olan A Spor'da şölen devam ediyor. UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Konyaspor'un, sahasında Vaduz ile karşılaşacağı mücadele A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanacak. 1-1 biten ilk müsabaka da A Spor ekranlarında futbolseverlerle buluşmuştu.