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Giriş Tarihi: 11.8.2022

F.Bahçe’nin rotası Beşiktaş!

VOLKAN DEMİR
F.Bahçe’nin rotası Beşiktaş!

Sarı-lacivertlilerin forvet listesinin başında Suudi Arabistan ekibi Al Nassr’da oynayan Vincent Aboubakar var. Bu transfer gerçekleşmezse Michy Batshuayi için şartlar zorlanacak

Taraftar forvet transferi bekliyor, Fenerbahçe yönetimi de dört koldan arayışlarını sürdürüyor. Maxi Gomez için yapılan üçüncü teklif de Valencia tarafından kabul edilmedi. Uruguaylı golcü için 12 milyon Euro'dan aşağı inmeyen İspanyollar, bu fiyatın altında bir teklifle gelmemelerini sarı-lacivertli yöneticilere iletti. Bu transferi donduran Fenerbahçe, rotasını eski Beşiktaşlılara çevirdi. Sarı-lacivertlilerin listesinin başında Suudi Arabistan'da Al Nassr forması giyen Vincent Aboubakar bulunuyor. Kamerunlu oyuncuyla ilk temasın kurulduğu ve kulübüne birkaç gün içerisinde teklifin sunulacağı öğrenildi.

JORGE JESUS İKİ İSME DE ONAY VERDİ
30 yaşındaki oyuncunun yüksek maliyeti nedeniyle transferin gerçekleşmeme ihtimaline karşın, sarı-lacivertliler geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta geçiren Michy Batshuayi'yi de gündemine aldı. Aboubakar için satın alma opsiyonlu kiralık seçeneğini düşünen Fenerbahçe, 28 yaşındaki Batshuayi içinse Chelsea'den bonservisli transfer planlıyor. Her iki oyuncu için kısa süre içerisinde harekete geçilip sonuca ulaşılması hedefleniyor. Fenerbahçe bu oyunculardan sadece birini transfer edecek. Jesus'un her iki isme de onay verdiği ve takımın sistemine uygun olduğu yönünde görüş bildirdiği kaydedildi.

TARAFTARLA YILDIZI BİR TÜRLÜ BARIŞMADI
BEŞIKTAŞ'TA geçen sezon 150 bin Euro karşılığında kiralık olarak forma giyen Michy Batshuayi, taraftarların ondan istediği performansı veremese de 14 gol ve 5 asistlik bir katkı sağladı. Kongo asıllı Belçikalı oyuncu, kariyerinde Standard Liege, Marsilya, Chelsea, Dortmund, Valencia, Crsytal Palace ve son olarak Beşiktaş formasını giydi. Chelsea bir yıllık anlaşması olan ve kadroda düşünmediği 28 yaşındaki oyuncuyu göndermeye sıcak bakıyor. Kariyerinde 390 maça çıkan Batshuayi 142 gol-39 asiste imza attı.

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F.Bahçe’nin rotası Beşiktaş!
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