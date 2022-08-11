F.Bahçe’nin rotası Beşiktaş!

Taraftar forvet transferi bekliyor, Fenerbahçe yönetimi de dört koldan arayışlarını sürdürüyor.Uruguaylı golcü için 12 milyon Euro'dan aşağı inmeyen İspanyollar, bu fiyatın altında bir teklifle gelmemelerini sarı-lacivertli yöneticilere iletti. Bu transferi donduran Fenerbahçe, rotasını eski Beşiktaşlılara çevirdi. Sarı-lacivertlilerin listesinin başındave kulübüne birkaç gün içerisinde teklifin sunulacağı öğrenildi.30 yaşındaki oyuncunun yüksek maliyeti nedeniyle transferin gerçekleşmeme ihtimaline karşın, sarı-lacivertliler geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta geçiren Michy Batshuayi'yi de gündemine aldı.Her iki oyuncu için kısa süre içerisinde harekete geçilip sonuca ulaşılması hedefleniyor. Fenerbahçe bu oyunculardan sadece birini transfer edecekgeçen sezon 150 bin Euro karşılığında kiralık olarak forma giyen Michy Batshuayi, taraftarların ondan istediği performansı veremese de 14 gol ve 5 asistlik bir katkı sağladı. Kongo asıllı Belçikalı oyuncu, kariyerinde Standard Liege, Marsilya, Chelsea, Dortmund, Valencia, Crsytal Palace ve son olarak Beşiktaş formasını giydi. Chelsea bir yıllık anlaşması olan ve kadroda düşünmediği 28 yaşındaki oyuncuyu göndermeye sıcak bakıyor. Kariyerinde 390 maça çıkan Batshuayi 142 gol-39 asiste imza attı.