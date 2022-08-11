Hamsik yoksa Bardhi var!

Trabzonspor transferde gaza bastı. Özellikle Marek Hamsik'in sakatlığından sonra teknik direktör Abdullah Avcı'nın isteği doğrultusunda orta saha için arayışa geçen yönetim, La Liga ekiplerinden Levante'de forma giyen Enis Bardhi'nin transferini bitirdi. İspanyol kulübü ileanlaşan bordo-mavililer, bu rakamı taksitlerle ödeyecek. Kuzey Makedonyalı oyuncu ile de masaya oturan Trabzonspor, 3 yıllık anlaşmada mutabakat sağladı.Merkez orta saha ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilen Bardhi, geçen sezon La Liga'da 32 karşılaşmada 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. 27 yaşındaki oyuncunun yarın UEFA'ya teslim edilecek olan(Kopenhag) kadrosuna ekleneceği de belirtildi.BÜLENT TİMURLENKHücuma zenginlik katarBardhi, La Liga'da benim en beğendiğim 10 numaralardan biri. Çok yaratıcı bir oyuncudur.İspanya'da bir üst kalibrede takıma transfer yapamadı. Trabzonspor gibi şampiyonluğa oynayan bir takımdaKökleri Arnavuttur amaforma giyiyor. Trabzonspor orta sahasındaikilisinin bir arada oynayamayacağını İstanbulspor maçı sonrası bu sayfalarda not düşmüştüm. Hamsik'in yaşı ve yaşadığı sakatlıklar orta sahada hiçbir şey vermeyen Yunus Mallı ve hayal kırıklığı yaratan Berat'ın ayrılıklarıyla bu bölgeye mutlaka takviye şarttı. Bakasetas klasik bir on numara değil, Avcı da onu ikinci santrfor olarak görüyor. Bardhi,Özellikle Eren ve Trezeguet ile kuracağı pas üçgenleri, Trabzonspor'un hücum verimliliğini artırır.Duran toplardaki etkinliği ile dikkat çeken Enis Bardhi, La Liga'da ilk maçına çıktığı 2017- 18 sezonundan bu yana Lionel Messi'nin (20) ardından en fazla frikik golü atan oyuncu oldu. Ağlara gönderdiği 23 golünün 6'sını frikikten atarken, toplamda da 12 asist gerçekleştirdi