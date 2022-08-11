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Giriş Tarihi: 11.8.2022

Hamsik yoksa Bardhi var!

YUNUS EMRE SEL
Hamsik yoksa Bardhi var!

Slovak yıldızının sakatlığından sonra pasör bir isim arayan Trabzonspor, Levante’nin orta sahasını aldı. Oyuncu Kopenhag maçına yetiştirilecek

Trabzonspor transferde gaza bastı. Özellikle Marek Hamsik'in sakatlığından sonra teknik direktör Abdullah Avcı'nın isteği doğrultusunda orta saha için arayışa geçen yönetim, La Liga ekiplerinden Levante'de forma giyen Enis Bardhi'nin transferini bitirdi. İspanyol kulübü ile 3 milyon Euro'ya anlaşan bordo-mavililer, bu rakamı taksitlerle ödeyecek. Kuzey Makedonyalı oyuncu ile de masaya oturan Trabzonspor, 3 yıllık anlaşmada mutabakat sağladı.

UEFA LİSTESİNE GİRECEK
Merkez orta saha ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilen Bardhi, geçen sezon La Liga'da 32 karşılaşmada 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. 27 yaşındaki oyuncunun yarın UEFA'ya teslim edilecek olan Şampiyonlar Ligi play-off maçının (Kopenhag) kadrosuna ekleneceği de belirtildi.

BİR GÖRÜŞ
BÜLENT TİMURLENK
Hücuma zenginlik katar
Enis Bardhi, La Liga'da benim en beğendiğim 10 numaralardan biri. Çok yaratıcı bir oyuncudur. İyi frikik atar. İspanya'da bir üst kalibrede takıma transfer yapamadı. Trabzonspor gibi şampiyonluğa oynayan bir takımda hem sınıf atlamış olacak hem de kariyeri için önemli bir sınav verecek. Kökleri Arnavuttur ama Kuzey Makedonya Milli Takımı'nda forma giyiyor. Trabzonspor orta sahasında Bakasetas ve Abdülkadir ikilisinin bir arada oynayamayacağını İstanbulspor maçı sonrası bu sayfalarda not düşmüştüm. Hamsik'in yaşı ve yaşadığı sakatlıklar orta sahada hiçbir şey vermeyen Yunus Mallı ve hayal kırıklığı yaratan Berat'ın ayrılıklarıyla bu bölgeye mutlaka takviye şarttı. Bakasetas klasik bir on numara değil, Avcı da onu ikinci santrfor olarak görüyor. Bardhi, Hamsik'in yokluğunda hem 8 hem de 10 numara oynayabilir. Özellikle Eren ve Trezeguet ile kuracağı pas üçgenleri, Trabzonspor'un hücum verimliliğini artırır.

FRİKİKLERDE MESSİ'NİN ARKASINDA
Duran toplardaki etkinliği ile dikkat çeken Enis Bardhi, La Liga'da ilk maçına çıktığı 2017- 18 sezonundan bu yana Lionel Messi'nin (20) ardından en fazla frikik golü atan oyuncu oldu. Ağlara gönderdiği 23 golünün 6'sını frikikten atarken, toplamda da 12 asist gerçekleştirdi

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Hamsik yoksa Bardhi var!
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