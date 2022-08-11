Haydi kol kola zafere

, İstanbul'da 3-0 yendiği Slovacko ile deplasmanda karşılaşacak. Beraberlik ve iki farklı yenilgi bile temsilcimize turu getirirUEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanşına Fenerbahçe, Çekya temsilcisi Slovacko karşısına Kadıköy'de aldığı 3-0'lık galibiyetin avantajıyla çıkacak. Miroslava Valenty Stadı'ndakarşılaşmayı, Karadağlı hakem Nikola Dabanovic yönetecek. Sarılacivertlilere iki farklı yenilgi ve her türlü beraberlik tur için yetiyor., Liechtenstein'da 1-1 berabere kaldığı Vaduz karşısında turu geçmek için kazanmak zorunda. Kritik maçUEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Liechtenstein ekibi Vaduz ile 1-1 berabere kalan Arabam.com Konyaspor, taraftarının desteği ile rövanşa çıkacak.mücadeleyi İspanya'dan Cuadra Fernandez yönetecek. Temsilcimiz, Breidablik karşısına İzlanda'da aldığı 3-1'lik galibiyetin avantajıyla çıkacak. Tek farklı yenilgi ve beraberlik tur için yeterliUEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk mücadelesinde Breidablik'i İzlanda'da 3-1 yenen Medipol Başakşehir, rakibinimaçın hakemi Macar Tomas Bognar. Beraberlik ve tek farklı yenilginin de tur için yettiği Başakşehir,