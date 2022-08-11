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Giriş Tarihi: 11.8.2022

Nelsson’un inadı inat

BERKAY TURAN
Nelsson’un inadı inat

İspanyollar’ın 14 milyon Euro’luk teklifini az bulan Galatasaray, rakamın 20’ye çıkmasını bekliyor. Endülüs ekibiyle 4 yıllık anlaşma yapan Nelsson ise Aslan’a baskı yapıyor

Marcao'yu alan Sevilla'nın Victor Nelsson'a da kancayı takması Galatasaray'da işleri karıştırdı. 25 milyon Euro serbest kalma bedeli olan Danimarkalı stoper için 14 milyon Euro teklif eden İspanyol kulübü, sarı-kırmızılıları ikna etmeye çalışırken, oyuncunun menajerleri de boş durmuyor. Önceki gün Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'un "Hayalleri var, ayrılmak istiyor" dediği 23 yaşındaki savunmacının temsilcilerinin günlerdir İstanbul'da olduğu ve yönetime transfere izin verilmesi için baskı yaptığı öğrenildi.

OYUNCU 4 YILLIK ANLAŞMA YAPTI BILE...
Nelsson'u 20 milyon Euro'nun altına kesinlikle bırakmaya yanaşmayan sarı-kırmızılı yetkililerin, hem oyuncu hem de menajerleriyle sürekli görüştüğü ve baskıyı kırmaya çalıştıkları kaydedildi. Bu arada başarılı futbolcunun Sevilla ile 4 yıllık sözleşme için prensipte anlaştığı gelen haberler arasında.

ALTERNATİFLER OMERAGIC VE OLSEN
NELSSON'UN ayrılma ihtimalini cepte tutan Galatasaray, yerine gelecek oyuncu için çalışmalarını hızlandırdı. Aslan'ın listesinde ilk sırada Zürih'in 20 yaşındaki stoperi Becir Omeragic var. Daha önce menajerler tarafından sarı-kırmızılı kulübe önerilen Boşnak asıllı genç yıldızın şartlarının araştırıldığı öğrenildi. Savunmaya bir diğer aday ise Andreas Hanche-Olsen. Gent'te forma giyen Norveçli stoperin teknik direktör Okan Buruk'un onayına sunulduğu ve olumlu dönüş olması halinde görüşmelerin başlatılacağı ifade edildi.

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Nelsson’un inadı inat
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