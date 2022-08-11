Nelsson’un inadı inat

Marcao'yu alan Sevilla'nın Victor Nelsson'a da kancayı takması Galatasaray'da işleri karıştırdı.Önceki gün Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'un "Hayalleri var, ayrılmak istiyor" dediği 23 yaşındaki savunmacının temsilcilerinin günlerdir İstanbul'da olduğu ve yönetime transfere izin verilmesi için baskı yaptığı öğrenildi.Nelsson'u 20 milyon Euro'nun altına kesinlikle bırakmaya yanaşmayan sarı-kırmızılı yetkililerin, hem oyuncu hem de menajerleriyle sürekli görüştüğü ve baskıyı kırmaya çalıştıkları kaydedildi.NELSSON'UN ayrılma ihtimalini cepte tutan Galatasaray, yerine gelecek oyuncu için çalışmalarını hızlandırdı. Aslan'ın listesinde ilk sırada Zürih'in 20 yaşındaki stoperi Becir Omeragic var. Daha önce menajerler tarafından sarı-kırmızılı kulübe önerilen Boşnak asıllı genç yıldızın şartlarının araştırıldığı öğrenildi. Savunmaya bir diğer aday ise Andreas Hanche-Olsen. Gent'te forma giyen Norveçli stoperin teknik direktör Okan Buruk'un onayına sunulduğu ve olumlu dönüş olması halinde görüşmelerin başlatılacağı ifade edildi.