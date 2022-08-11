Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri ÖZEL | Trabzonspor yeni stoperine kavuşuyor! İspanyol yıldızla anlaşma sağlandı
Giriş Tarihi: 12.8.2022 01:06 Son Güncelleme: 12.8.2022 01:11

ÖZEL | Trabzonspor yeni stoperine kavuşuyor! İspanyol yıldızla anlaşma sağlandı

YUNUS EMRE SEL
ÖZEL | Trabzonspor yeni stoperine kavuşuyor! İspanyol yıldızla anlaşma sağlandı

Trabzonspor, stoper transferinde mutlu sona ulaştı. Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak isteyen Süper Lig'in son şampiyonu Bordo-mavililer, 31 yaşındaki İspanyol stoper Marc Bartra'yı Trabzon'a getiriyor.

Süper Lig'de sezona İstanbulspor galibiyetiyle başlayan son şampiyon Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Son olarak Kuzey Makedonyalı on numara Enis Bardhi'yi kadrosuna katarak orta sahasını güçlendiren bordo-mavililerde, stoper transferinde de mutlu sona ulaşıldı.

Trabzonspor bir süre önce gündemine aldığı İspanyol stoper Marc Bartra'nın transferinde mutlu sona çok yaklaştı. Bordo-mavililer, tecrübeli stoperin transferi konusunda kulübü Real Betis ile prensip anlaşmasına vardı.

Trabzonspor, Marc Bartra transferi için oyuncuyla da prensip anlaşmasına vardı. Oyuncuyu almak için yarın özel uçak, İstanbul'dan Sevilla'ya gidecek ve öğleden sonra Trabzon'a hareket edecek.

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ÖZEL | Trabzonspor yeni stoperine kavuşuyor! İspanyol yıldızla anlaşma sağlandı
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