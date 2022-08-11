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Giriş Tarihi: 11.8.2022 11:39 Son Güncelleme: 11.8.2022 11:47

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Fırtına'nın yeni transferi Enis Bardhi Trabzon'a geliyor

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Fırtına’nın yeni transferi Enis Bardhi Trabzon’a geliyor

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Süper Lig'de gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor’un Levante’den yeni transferi Enis Bardhi’yi taşıyan uçak saat 14.30’da Trabzon’a inecek.

Süper Lig'de gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, 10 numarada forma giyen Enis Bardhi ile anlaşmaya vardı.

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Bordo mavililerin Levante'den yeni transferi Enis Bardhi'yi taşıyan uçak saat 14.30'da Trabzon'a inecek.

ENIS BARDHI KİMDİR?

Enis Bardhi, 2 Temmuz 1995 tarihinde Makedonya Üsküp'te dünyaya gelmiştir. 172 cm boyunda ve 67 kilo olan Enis Bardhi, sağ ayağını kullanmaktadır. Futbolcunun oynadığı mevki ise orta sahadır. 27 yaşındaki futbolcu İspanya La Liga'da 148 karşılaşmada görev aldı. Bardhi bu maçlarda 23 gol, 13 asist üretti. Bardhi özellikle ceza sahası dışından çektiği şutlarla dikkat çekiyor. Oyuncu ayrıca Kuzey Makedonya Milli Takımı'nda 44 maçta görev aldı ve 9 gol kaydetti.

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Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Fırtına'nın yeni transferi Enis Bardhi Trabzon'a geliyor
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