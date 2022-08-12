Abdullah Avcı’dan Edin Visca açıklaması! Visca sahalara ne zaman dönecek?

"İKİ MAÇ 6 PUAN VE GOL YEMEDİK"

Hatayspor maçını değerlendiren Avcı, "Topla geniş alanda oynayan takım. Şu ana kadar ki en geniş alanda oynayan takım. Erce ile üçlü kuruyorlar, bekleri çok derinde oynuyorlar. Biz de burada baskı kurup pozisyon oluşturmaya çalıştık ve ilk 25 dakikada bunu çok iyi yaptık ama pozisyon değerlendiremedik. Bugün attığımız şut, gol beklentisi son derece yüksek. Niye yapamadık, geniş alanda oynayan takımlara topu 2. 3. pastan sonra kaybedip topun peşinde koşmak bizim gibi takımlar için doğru değil. Rakibin bir fantastik vuruşu dışında genelde pozisyon vermedik. İkinci yarı değişiklik sonrası daha fazla topa sahip olma ve daha fazla pozisyon ve Ömür'ün attığı gol. Daha fazla atabileceğimiz gol var. İki maç 6 puan ve gol yemedik, devam ediyoruz. Şimdi önümüzde Türk futbolu ve bizim adımıza Kopenhag müsabakası var. Ona yarından itibaren hem zihinsel hem de fiziksel olarak hazırlanacağız. Bu fırsatı değerlendirmek istiyorum. Hem maddi, hem manevi hem de prestij olarak değerlendirmek istiyorum. Rakibe başarılar diliyorum. Oyuncularımı başladığım yerde kazanarak devam edeceğiz. Biraz daha topa sahip olup biraz daha dominant oyunla daha iyi olacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.