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Giriş Tarihi: 12.8.2022 11:40

Beşiktaş, Alvaro Gonzalez ile görüşüyor

Beşiktaş, Alvaro Gonzalez ile görüşüyor

Beşiktaş'ın Ligue 1 ekiplerinden Marsilya ile sözleşmesi sona eren İspanyol savunmacı Alvaro Gonzalez ile transfer görüşmelerine başladığı iddia edildi.

Yeni sezon öncesinde peş peşe yaptığı takviyelerle dikkat çeken Kara Kartal, transferde girişimleri hızlandırdı. Valerien Ismael'in talebi doğrultusunda savunmaya yeni isimler kazandırılmak isteyen Beşiktaş'ın, Alvaro Gonzalez ile transfer görüşmelerine başladığı iddia edildi.

Fransız basınında Foot Mercato'nun haberine göre, bonservisi elinde bulunan Alvaro Gonzalez, Besiktaş ile görüşüyor. 32 yaşındaki oyuncunun bonservisinin elinde olması Kara Kartal'ın iştahını kabartırken, İspanyol ekibi Valencia'nın da bu transfer için devrede olduğu belirtiliyor.

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Beşiktaş, Alvaro Gonzalez ile görüşüyor
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