Beşiktaş’ta Koray Günter transferi yattı

Koray, Beşiktaş'ın 750 bin Euro'luk önerisinin neredeyse iki katını talep ederken, Hellas Verona da 2-2.5 milyon Euro arası bonservis istedi. Hem Koray hem de Verona tarafının isteklerini abartılı bulan Beşiktaş yönetimi transfer görüşmelerini durdurdu. Siyah-beyazlı idareciler ortaya çıkan bu durumun Türkiye'de uygulanan yerli oyuncu zorunluluğundan kaynaklandığını ifade ediyor. Üç yerliyi bulma noktasında sıkıntı yaşayan siyah-beyazlılarda stoper için yeni rotanın Türk olması çok zor görünüyor.