Görüşme var imza yok

Fenerbahçe'nin Slovacko ile rövanşa çıktığı saatlerde sosyal medyadaBu haber taraftarı ikiye böldü. Büyük bir kısım Beşiktaş taraftarını performansıyla memnun edemeyen 28 yaşındaki Belçikalı oyuncunun takıma katkısı olamayacağı fikrinde birleşirken, bir kısım siyah-beyazlı takımdaki performansının ölçü olamayacağı görüşünü savundu. Ancakulaştığı yöneticiler şu aşamada bir anlaşmanın olmadığını belirtti.DAHA önce ismi sık sık Trabzonspor ile anılan Cheikhou Kouyate için bu kez İstanbul kulüplerine ilişkin bir iddia gündeme geldi. Crystal Palace ile biten sözleşmesi sonrası serbest kalan Senegalli ön liberonun Fenerbahçe ve Galatasaray ile görüşmeler gerçekleştirdiği aktarıldı. Taggat'tan Senegalli gazeteci Papa Mahmoud Gueye, Kouyate'nin Türkiye'de olduğunu ve burada gerçekleştirdiği görüşmeler sonrasında Londra'ya döndüğünü belirttiFORVET arayışındaki Fenerbahçe için'den sonra şu an kulüpsüz olan Keita Balde iddiası geldi. İspanyol asıllı Senegalli futbolcuyu isteyen takımlar arasında Valencia ve Roma'nın da yer aldığı belirtildi. Sarılacivertli yönetimin, 27 yaşındaki santrfor içinelindeki diğer seçeneklere öncelik vermesi bekleniyor.