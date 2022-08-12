Görüşme var imza yok

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Giriş Tarihi: 12.8.2022

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Fenerbahçe'nin Slovacko ile rövanşa çıktığı saatlerde sosyal medyada Michy Batshuayi'nin sarılacivertli takıma imza attığı iddiası ortaya atıldı. Bu haber taraftarı ikiye böldü. Büyük bir kısım Beşiktaş taraftarını performansıyla memnun edemeyen 28 yaşındaki Belçikalı oyuncunun takıma katkısı olamayacağı fikrinde birleşirken, bir kısım siyah-beyazlı takımdaki performansının ölçü olamayacağı görüşünü savundu. Ancak SABAH Spor'un ulaştığı yöneticiler şu aşamada bir anlaşmanın olmadığını belirtti.

KOUYATE İÇİN İSTANBUL PAZARI
DAHA önce ismi sık sık Trabzonspor ile anılan Cheikhou Kouyate için bu kez İstanbul kulüplerine ilişkin bir iddia gündeme geldi. Crystal Palace ile biten sözleşmesi sonrası serbest kalan Senegalli ön liberonun Fenerbahçe ve Galatasaray ile görüşmeler gerçekleştirdiği aktarıldı. Taggat'tan Senegalli gazeteci Papa Mahmoud Gueye, Kouyate'nin Türkiye'de olduğunu ve burada gerçekleştirdiği görüşmeler sonrasında Londra'ya döndüğünü belirtti

SÜRPRİZ HEDEF KEITA BALDE
FORVET arayışındaki Fenerbahçe için Belotti, Plea, Sörloth, Maxi Gomez, Aboubakar ve Batshuayi'den sonra şu an kulüpsüz olan Keita Balde iddiası geldi. İspanyol asıllı Senegalli futbolcuyu isteyen takımlar arasında Valencia ve Roma'nın da yer aldığı belirtildi. Sarılacivertli yönetimin, 27 yaşındaki santrfor için transferin son günü olan 8 Eylül'e kadar temasta kalıp, elindeki diğer seçeneklere öncelik vermesi bekleniyor.

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