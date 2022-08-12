F.Bahçe hak etmediği yerde!

SARI-LACİVERTLİ takımın Teknik Direktörü Jorge Jesus, turu geçerek istediklerini aldıklarını söyledi. Portekizli çalıştırıcı, "7 farklı oyuncu sürdük sahaya. Onlara maç ritmi kazandırmak da oyuncular arası forma rekabeti de önemli. Turu geçip, istediğimizi aldık" dedi. Saha kenarında yerinde duramadığı hatırlatılan Portekizli çalıştırıcı, "Teknik direktör sahada oyuncularına her zaman yardımcı olmalı. Onları uyarmalı. Ben maçı yaşayan bir antrenörüm, hata yaptıklarında uyarmaya çalışıyorum. Arda biraz hakemle fazla konuşuyordu. Yaşı henüz genç olduğu için ona böyle şeyler öğretmemiz gerek. Ama sahada performansı en iyi olan oyuncumuzdu. Öncelikli hedefimiz gruplara kalmak. Fenerbahçe kulüpler sıralamasında hak etmediği şekilde aşağıda. Bu turnuvalarda yarışmacı bir takım olduğunu göstermesi gerek. Bu sene hedefimiz bu turnuvada gideceğimiz yere kadar gitmek ama amaç benim Benfica ile yarı final oynadığım gibi o seviyelere gelmesi" ifadelerini kullandı.