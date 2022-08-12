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Giriş Tarihi: 12.8.2022

Kerem’i Çebi bitirecek

Kerem’i Çebi bitirecek
ORTA saha arayışında ilk hedef olan Kerem Atakan Kesgin için Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor yönetimi arasında geçen hafta başlayan görüşmeler henüz sonuçlanmadı. Siyah-beyazlılar, 1 milyon Euro seviyelerinde başlattığı pazarlıklarda farkı olabildiğince azalttı. 21 yaşındaki futbolcu için duruma el koyan başkan Ahmet Nur Çebi, bugün Sivasspor Başkanı Mecnun Odyakmaz ile görüşecek. Bizzat Odyakmaz'dan genç oyuncuyu isteyecek olan Çebi, transferi bitirmek istiyor. Yeşil-beyazlı kulüp, genç futbolcuyu 2020'de Göztepe'den bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.

AMİRİ'DE FARK DAĞLAR KADAR
ALMAN orta saha oyuncusu Nadiem Amiri için kulübü Bayer Leverkusen'e satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapan Beşiktaş istediği sonucu elde edemedi. Alman ekibi bu teklifi reddederken oyuncusunu bonservisle gönderebileceğini iletti. 25 yaşındaki futbolcu için siyah-beyazlılar, 3 milyon Euro önerirken, Leverkusen ise 7 milyon Euro istedi. Aradaki uçurumun kapanması zor görünüyor.

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Kerem’i Çebi bitirecek
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