Kupaların takımı

CARLO Ancelotti'nin teknik direktörlüğünde Eintracht Frankfurt'u devirerek UEFA Süper Kupa'yı 5. kez müzesine götüren Real Madrid'in başarısı Avrupa finallerinde ne kadar iyi bir performans sergilediğini bir kez daha gözler önüne serdi. Süper Kupa zaferi, eflatunbeyazlıların en iyi 20 yılına son dokunuş oldu. Florentino Perez başkanlığında 12 Avrupa finali oynayan Real Madrid, sadece birinden (2018 Süper Kupa A.Madrid) boynu bükük ayrıldı. Başkent ekibi, bu süreçte Şampiyonlar Ligi'ni 6 kez kazanırken, Süper Kupa'yı da 5 defa müzesine götürerek futbolda daha önce görülmemiş bir hâkimiyet kurdu. Real, Perez'in başkan olmadığı 2006-2009 arasında bir kez şampiyonluğa ulaştı.