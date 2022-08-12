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Giriş Tarihi: 12.8.2022 12:52

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Kartal'dan Alvaro Gonzalez hamlesi!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Kartal’dan Alvaro Gonzalez hamlesi!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Transferde arayışlarına devam eden siyah beyazlılar, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya ile sözleşmesi sona eren İspanyol savunmacı Alvaro Gonzalez için görüşmelere başladı.

Yeni sezon öncesinde peş peşe yaptığı takviyelerle dikkat çeken Kara Kartal, transferde girişimleri hızlandırdı. Valerien Ismael'in talebi doğrultusunda savunmaya yeni isimler kazandırılmak isteyen Beşiktaş'ın, Alvaro Gonzalez ile transfer görüşmelerine başladığı iddia edildi.

ALVARO GONZALEZ'İN BONSERVİSİ ELİNDE

Fransız basınında Foot Mercato'nun haberine göre, bonservisi elinde bulunan Alvaro Gonzalez, Besiktaş ile görüşüyor. 32 yaşındaki oyuncunun bonservisinin elinde olması Kara Kartal'ın iştahını kabartırken, İspanyol ekibi Valencia'nın da bu transfer için devrede olduğu belirtiliyor.

ALVARO GONZALEZ'İN KARİYERİ

Alvaro Gonzalez, 8 Ocak 1990' da İspanya'da doğdu. Futbol kariyerine Racing altyapısında başlayan Gonzalez, daha sonra Real Zaragoza, Espanyol ve Villarreal'de forma giydi.

Deneyimli savunmacı son olarak ise 2020 yılında 4 milyon Euro bedelle Villarreal'den Marsilya'ya transfer oldu. Fransız ekibinin formasını 2 sezon boyunca giyen Gonzalez, bu yaz itibariyle serbest kaldı.

Başarılı oyuncu geçen sezon Fransız ekibinin formasıyla 11 resmi maçta forma giyerken gol veya asist üretemedi.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Kartal'dan Alvaro Gonzalez hamlesi!
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