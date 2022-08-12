Yeni sezon öncesinde peş peşe yaptığı takviyelerle dikkat çeken Kara Kartal, transferde girişimleri hızlandırdı. Valerien Ismael'in talebi doğrultusunda savunmaya yeni isimler kazandırılmak isteyen Beşiktaş'ın, Alvaro Gonzalez ile transfer görüşmelerine başladığı iddia edildi.



ALVARO GONZALEZ'İN BONSERVİSİ ELİNDE



Fransız basınında Foot Mercato'nun haberine göre, bonservisi elinde bulunan Alvaro Gonzalez, Besiktaş ile görüşüyor. 32 yaşındaki oyuncunun bonservisinin elinde olması Kara Kartal'ın iştahını kabartırken, İspanyol ekibi Valencia'nın da bu transfer için devrede olduğu belirtiliyor.



ALVARO GONZALEZ'İN KARİYERİ



Alvaro Gonzalez, 8 Ocak 1990' da İspanya'da doğdu. Futbol kariyerine Racing altyapısında başlayan Gonzalez, daha sonra Real Zaragoza, Espanyol ve Villarreal'de forma giydi.

Deneyimli savunmacı son olarak ise 2020 yılında 4 milyon Euro bedelle Villarreal'den Marsilya'ya transfer oldu. Fransız ekibinin formasını 2 sezon boyunca giyen Gonzalez, bu yaz itibariyle serbest kaldı.

Başarılı oyuncu geçen sezon Fransız ekibinin formasıyla 11 resmi maçta forma giyerken gol veya asist üretemedi.