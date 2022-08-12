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Giriş Tarihi: 12.8.2022 19:49 Son Güncelleme: 12.8.2022 19:54

Son dakika: Fırtına taraftarının önüne çıkıyor! Trabzonspor Hatayspor maçında 11'ler belli oldu

Son dakika: Fırtına taraftarının önüne çıkıyor! Trabzonspor Hatayspor maçında 11’ler belli oldu

Son dakika haberi... Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında son şampiyon Trabzonspor, sahasında geçen haftayı BAY geçen Hatayspor'u konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetiyor. Mücadele öncesi, ilk 11'ler belli oldu.

Son dakika haberi... Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasının açılış maçında sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak.

TRABZONSPOR'UN İLK 11'İ BELLİ OLDU!

TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Denswil, Hugo, Eren, Siopis, Doğucan, Bakasetas, Visca, Trezeguet, Cornelius.

Bordo-mavililer, geçen sezon ligin 35. haftasında sahasında 2-2 berabere kalarak şampiyonluğunu ilan ettiği Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasının ardından ilk kez taraftarı önüne çıkacak.

Karadeniz ekibi, şampiyonluk sonrasında taraftarların sahaya girmesiyle bakıma alınan statta 103 gün sonra karşılaşma oynayacak.

Demir Grup Sivasspor'u 4-0 yenerek Süper Kupa'yı müzesine getiren ve ligin ilk haftasında İstanbulspor'u deplasmanda 2-0 mağlup ederek sezona iyi başlayan Trabzonspor'da, sakatlıkları bulunan Bruno Peres, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan ve Marek Hamsik, Hatayspor maçında forma giyemeyecek.

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Son dakika: Fırtına taraftarının önüne çıkıyor! Trabzonspor Hatayspor maçında 11'ler belli oldu
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