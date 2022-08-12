Uçtu uçtu Koray uçtu

Beşiktaş'ta beklenmedik bir gelişme yaşandı. Siyahbeyazlılar,gidişine hazırlık yapıp kadrosuna katmak istediğikonusunda uçuk rakamlarla karşılaştı. Yerli kuralında da elini biraz olsun rahatlatmasını beklediği 27 yaşındaki savunmacının siyah-beyazlılardan çok yüksek maaş talebinde bulunduğu belirtildi. Koray, Beşiktaş'ın 750 bin Euro'luk önerisinin neredeyse iki katını talep ederken, Hellas Verona daarası bonservis istedi. Hem Koray hem de Verona tarafının isteklerini abartılı bulan Beşiktaş yönetimi transfer görüşmelerini durdurdu.Üç yerliyi bulma noktasında sıkıntı yaşayan siyah-beyazlılarda stoper için yeni rotanın Türk olması çok zor görünüyor.Günter bugüne kadar iki kere bonservisiyle transfer yaptı. 2013-14 sezonunda Borussia Dortmund'tan 2.5 milyon Euro'ya Galatasaray'a gelen Koray, 2018'de bedelsiz olarak Genoa'ya gitmişti. 27 yaşındaki futbolcu 2020'de de 2.4 milyon Euro'ya Hellas Verona'nın yolunu tuttu ve bonservisine ödenen ücretlerin toplamı 4.9 milyon Euro oldu.