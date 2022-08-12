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Giriş Tarihi: 12.8.2022

Uçtu uçtu Koray uçtu

Uçtu uçtu Koray uçtu

Koray Günter’in yıllık maaş talebini yüksek bulan Beşiktaş yönetimi bir şoku da Verona’nın 2-2.5 milyon Euro arası bonservis isteğiyle yaşadı ve transfer rafa kalktı. Kartal yabancı oyuncu seçeneklerine yöneldi!

Beşiktaş'ta beklenmedik bir gelişme yaşandı. Siyahbeyazlılar, Welinton'ın gidişine hazırlık yapıp kadrosuna katmak istediği Koray Günter konusunda uçuk rakamlarla karşılaştı. Yerli kuralında da elini biraz olsun rahatlatmasını beklediği 27 yaşındaki savunmacının siyah-beyazlılardan çok yüksek maaş talebinde bulunduğu belirtildi. Koray, Beşiktaş'ın 750 bin Euro'luk önerisinin neredeyse iki katını talep ederken, Hellas Verona da 2-2.5 milyon Euro arası bonservis istedi. Hem Koray hem de Verona tarafının isteklerini abartılı bulan Beşiktaş yönetimi transfer görüşmelerini durdurdu. Siyah-beyazlı idareciler ortaya çıkan bu durumun Türkiye'de uygulanan yerli oyuncu zorunluluğundan kaynaklandığını ifade ediyor. Üç yerliyi bulma noktasında sıkıntı yaşayan siyah-beyazlılarda stoper için yeni rotanın Türk olması çok zor görünüyor.

KORAY Günter bugüne kadar iki kere bonservisiyle transfer yaptı. 2013-14 sezonunda Borussia Dortmund'tan 2.5 milyon Euro'ya Galatasaray'a gelen Koray, 2018'de bedelsiz olarak Genoa'ya gitmişti. 27 yaşındaki futbolcu 2020'de de 2.4 milyon Euro'ya Hellas Verona'nın yolunu tuttu ve bonservisine ödenen ücretlerin toplamı 4.9 milyon Euro oldu.

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Uçtu uçtu Koray uçtu
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