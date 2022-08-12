Bekle bizi Viyana

F.Bahçe, ilk maçta yakaladığı skor avantajını pozitif futbola çevirmek adına kadroda daha zinde oyuncuları tercih etmişti Slovacko rövanşında... Ümraniyespor maçına göre tam 7 farklı oyuncu sahadaydı. AncakKANARYA geriden top çıkarma konusunda sınıfta kalınca, ilk yarıda neredeyse hiç pozisyon üretemedi.Bruma da geldiği günden bu yana gelişim konusunda büyük sıkıntı çekiyor.MAÇIN 2. yarısına bazı şeylerin değişeceği beklentisi boşa çıktı.Bu durum elbette, ligde oynanacak Kasımpaşa maçı öncesinde taraftara ve camiaya endişe yükledi.F.BAHÇE halen ideal 11'ini yakalayamadı. Transferler, düzen oturmadığı için asla olumlu sinyal vermiyor.ŞAMPIYONLAR Ligi 2. ön eleme turunda Dinamo Kiev'e elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Fenerbahçe'nin play-off'taki rakibi Austria Wien… Bu kulvarda gruplara kalabilmek için Avusturya temsilcisini elemesi gereken sarı-lacivertliler, ilk maçı 18 Ağustos Perşembe günü deplasmanda, rövanşı 28 Ağustos'ta Kadıköy'de oynayacak. Kanarya turu geçerse grup kuraları 26 Ağustos'ta çekilecek. Rakibine üstünlük kuramayıp elenirse Avrupa macerası UEFA Konferans Ligi gruplarından devam edecek. Kadrosunda 29 futbolcusu bulunan Austria Wien'in yaş ortalaması 23,9… Maçlarını 17 bin 500 kişi kapasiteli Generali Arena'da oynayan takımın en değerli oyuncusu; 3 milyon Euro ile orta saha mevkiinde görev yapan Matthias Braunöder..FENERBAHÇE'NIN, Slovacko maçından önce Attila Szalai'nin transferi için West Ham United ile görüşme yaptığı ayrıca Zenit ile de pazarlık halinde olduğu İngiliz basınında yer aldı. Haberde Szalai'nin sol stoper ve sol bekte oynamasının West Ham United'ın ilgisini çektiğine vurgu yapıldı. 24 yaşındaki Macar oyuncu için Zenit'in de devrede olduğu ve sarı-lacivertlilerin Rus tarafıyla görüşmeler yaptığı da aktarıldı. Fenerbahçe 2025'e kadar sözleşmesi olan oyuncu için 15 milyon Euro'luk bir rakam düşünürken aşağısında hiçbir teklifi kabul etmiyor. Bu arada Szalai dün Slovacko rövanşına 11 başladı.Mesut Özil'den boşalan 10 numarayı devralan Arda Güler yeni formasıyla ilk maçına Slovacko karşısında çıktı. Süper Lig'in 1. haftasında Ümraniye'ye karşı süre olmayan 17. yaşındaki yetenek, dün 11'de sahaya çıktı. 80. dakikada yerini Lincoln'e bıraktı.Fenerbahçe'nin Çekyalı oyuncusu Filip Novak, ailesinden 40 kişinin maça gelip tribün desteği verdiğini söyledi. Rövanşı şöyle yorumladı: "İlk maçtaki sonucun avantajını kullandık. Bir sonraki rakibimiz Austria Wien. Umarım o maçı da atlatıp gruplara kalırız. Buraya gelirken 40 bilet talebim olmuştu. Çünkü yaşadığım yere 40 kilometre uzaktayız. Ailem ve yakın arkadaşlarım geldi. Fenerbahçe'yi desteklediler. Tribün desteği verdiler."Serdar Dursun, 56. dakikada Slovacko ağlarına şık bir gol bıraktı. Tek bir hareketle 3 rakibini oyundan düşüren 30 yaşındaki forvet, uzaktan şutla da golünü attı. Milli forvet sevincini ise Ronaldo ile özdeşleşen 'Siuuuuu' ile yaptı. Serdar Dursun bu sezon sarılacivertli forma ile de ilk golünü attı.