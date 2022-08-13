20 milyon Euro’ya çık Nelsson’u al!

Sevilla'nın kancayı attığı Victor Nelsson için yaptığı teklif, G.Saray cephesinden sert bir karşılık buldu. Geçtiğimiz sezon 7 milyon Euro bonservis bedeli ile alınan Danimarkalı stoper için sarıkırmızılılar serbest kalma bedeli olan 25 milyon Euro'yu istiyor.İlk temaslarda Aslan'a bonuslarla birlikte 15 milyon Euro önerilse de bu teklif hemen geri çevrildi. Sarı-kırmızılı yönetimarşılığında oyuncunun ayrılmasına sıcak bakabileceği mesajını Endülüs ekibine iletti.Altyapısından yetiştiği G.Saray forması ile kariyeri boyunca 211 maça çıkan Semih Kaya, 31 yaşında futbol hayatına nokta koydu. Sarıkırmızılı kulüp ile 5 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan tecrübeli stoper, Çek ekibi Sparta Prag ile de 1 kez Çekya şampiyonu olmuştu.G.SARAY scout ekipleri Portekiz basınına göre bir kez daha bu pazarda oyuncu arayışında. Marcao'yu küme düşme hattındaki Chaves'ten alan ve Sevilla'ya satan2026'ya kadar sözleşmesi olan sağ ayaklı stoper için sarı-kırmızılılar 2 milyon Euro artı bonus öneriyor.G.SARAY, Süper Lig'in ikinci haftasında Bitexen Giresunspor'u bugün konuk ediyor. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda taraftarına kavuşacak olan sarı-kırmızılıların bu karşılaşması için satışa çıkan tüm biletler kısa süre içinde tükendi.10 Mart 2021 yılında sözleşmesini feshettiği Belhanda'nın 10 numaralı formasını, taraftarın isteğiyle Mertens'e verdi. Faslı oyuncunun ayrılığı sonrası boşta kalan 10 numarayı geçen sezon hiç kimse giymemişti. Bu arada yeni transferlerden Torreira'nın bugün ilk 11'de oynayacağı, Mertens'in ise ikinci yarıda şans bulacağı öğrenildi.Lig'de 3, 4 ve 5. haftaların programı açıklandı. 4. hafta karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor ile G.Saray, 28 Ağustos Pazar günü kozlarını paylaşacak. Dev mücadele 21.45'te başlayacak.19 Ağustos Cuma: 21.00 Ümraniye-G.Saray, 20 Ağustos: 19.15 Giresun-Kasımpaşa, Hatay- Gaziantep FK, 21.45 Antalya- Trabzonspor. 21 Ağustos: 19.15 Başakşehir-Kayseri, 21.45: Beşiktaş-Karagümrük. 22 Ağustos: 19.15 Sivas-Alanya, İstanbulspor-Konya, 21.45: F.Bahçe-Adana Demirspor.G.SARAY'IN hocası olarak ilk kez resmi maçta sarı-kırmızılı taraftarıyla buluşacak Okan Buruk, sosyal medyadan 'Kavuşma vakti' notuyla tribünleri selamladığı bir fotoğraf paylaştı. Bu paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı.