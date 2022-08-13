20 milyon Euro’ya çık Nelsson’u al!

Danimarkalı stoper için Endülüs ekibi kesenin ağzını sıktı, sarıkırmızılılar 15 milyon Euro’yu geri çevirip istediği seviyeyi iletti
Sevilla'nın kancayı attığı Victor Nelsson için yaptığı teklif, G.Saray cephesinden sert bir karşılık buldu. Geçtiğimiz sezon 7 milyon Euro bonservis bedeli ile alınan Danimarkalı stoper için sarıkırmızılılar serbest kalma bedeli olan 25 milyon Euro'yu istiyor. SevillaSportif DirektörüMonchi, 23 yaşındakioyuncununaklını çelerekbu transferi Marcaoörneğindeki gibidaha ucuza bitirmeyiplanlasa dabu kez oyuncunun4 yıllık kontratınedeniyle G.Saray'ıneli daha güçlü. İlk temaslarda Aslan'a bonuslarla birlikte 15 milyon Euro önerilse de bu teklif hemen geri çevrildi. Sarı-kırmızılı yönetim 20 milyon Euro nakit artı bonuslar karşılığında oyuncunun ayrılmasına sıcak bakabileceği mesajını Endülüs ekibine iletti.
31 YAŞINDA KRAMPONLARI ASTI
Altyapısından yetiştiği G.Saray forması ile kariyeri boyunca 211 maça çıkan Semih Kaya, 31 yaşında futbol hayatına nokta koydu. Sarıkırmızılı kulüp ile 5 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan tecrübeli stoper, Çek ekibi Sparta Prag ile de 1 kez Çekya şampiyonu olmuştu.
MARCAO'NUN VELİAHTI YİNE PORTEKİZ'DEN
G.SARAY scout ekipleri Portekiz basınına göre bir kez daha bu pazarda oyuncu arayışında. Marcao'yu küme düşme hattındaki Chaves'ten alan ve Sevilla'ya satan Aslan, bu defa Famalicao'nun 20yaşındaki stoperi Alexandre Penetraiçin nabız yokluyor. 2026'ya kadar sözleşmesi olan sağ ayaklı stoper için sarı-kırmızılılar 2 milyon Euro artı bonus öneriyor.
YENİ ASLAN İLK KEZ ALİ SAMİ YEN'DE
G.SARAY, Süper Lig'in ikinci haftasında Bitexen Giresunspor'u bugün konuk ediyor. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda taraftarına kavuşacak olan sarı-kırmızılıların bu karşılaşması için satışa çıkan tüm biletler kısa süre içinde tükendi. 21.45'te başlayacak mücadeleyihakem Kadir Sağlam yönetecek.
10'UN SAHİBİ MERTENS
G.SARAY, 10 Mart 2021 yılında sözleşmesini feshettiği Belhanda'nın 10 numaralı formasını, taraftarın isteğiyle Mertens'e verdi. Faslı oyuncunun ayrılığı sonrası boşta kalan 10 numarayı geçen sezon hiç kimse giymemişti. Bu arada yeni transferlerden Torreira'nın bugün ilk 11'de oynayacağı, Mertens'in ise ikinci yarıda şans bulacağı öğrenildi.
TRABZON-G.SARAY MAÇI 28 AĞUSTOS PAZAR GÜNÜ SÜPER Lig'de 3, 4 ve 5. haftaların programı açıklandı. 4. hafta karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor ile G.Saray, 28 Ağustos Pazar günü kozlarını paylaşacak. Dev mücadele 21.45'te başlayacak. 3. haftanın programıise şöyle: 19 Ağustos Cuma: 21.00 Ümraniye-G.Saray, 20 Ağustos: 19.15 Giresun-Kasımpaşa, Hatay- Gaziantep FK, 21.45 Antalya- Trabzonspor. 21 Ağustos: 19.15 Başakşehir-Kayseri, 21.45: Beşiktaş-Karagümrük. 22 Ağustos: 19.15 Sivas-Alanya, İstanbulspor-Konya, 21.45: F.Bahçe-Adana Demirspor.
'KAVUŞMA VAKTİ'
G.SARAY'IN hocası olarak ilk kez resmi maçta sarı-kırmızılı taraftarıyla buluşacak Okan Buruk, sosyal medyadan 'Kavuşma vakti' notuyla tribünleri selamladığı bir fotoğraf paylaştı. Bu paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı.