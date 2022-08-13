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Giriş Tarihi: 13.8.2022 22:49 Son Güncelleme: 13.8.2022 22:58

Adana Demirspor'un konuğu Sivasspor! İlk yarıda tek gol...

AA
Adana Demirspor’un konuğu Sivasspor! İlk yarıda tek gol...

Süper Lig'de Adana Demirspor'un konuğu Sivasspor. Tempolu oynanan maçta ilk yarıda Adana Demirspor'un tek golü var. Maçta ikinci yarı oynanıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasındaki Adana Demirspor-Demir Grup Sivasspor maçının ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Maçta ikinci yarı oynanıyor.

CANLI SKOR: Adana Demirspor 1-0 Sivasspor

Gol: 41' Belhanda

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Ndiaye'nin orta sahadan aldığı topla ceza yayı önüne geldiği sırada yaptığı sert şutunda savunmaya da çarpan topu kaleci Muammer Zülfikar Yıldırım iki hamlede kontrol etti.

19. dakikada Akintola'nın ceza sahası içinde sağ çaprazdan yerden sert şutunda kaleci Muammer Zülfikar Yıldırım son anda yattığı yerde uzanıp topa dokunmasıyla topu kornere çelip arkadaki Assombalonga'nın pozisyona girmesini önledi.

21. dakikada kendi yarı sahasından attığı uzun pasta topla buluşup ceza alanı içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Onyekuru'nun vuruşunda kaleci Muammer'e çarpan top kornere çıktı.

26. dakikada Gökhan İnler'in ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Muammer topu kornere çeldi.

41. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Belhanda'nın ceza yayı dışından yerden sert şutunda top kaleci Muammer Zülfikar Yıldırım'ın uzandığı köşedeki direğe çarpıp ağlarla buluştu. Pozisyondan önce Belhanda'nın Robin Yalçın'a faul yaptığı iddiasıyla yapılan VAR incelemesinde de sonuç değişmedi, hakem Mert Güzenge orta sahayı gösterdi: 1-0

Maçın ilk yarısında başka gol olmayınca ilk devre 1-0 sona erdi.

İKİ TAKIMIN İLK 11'İ

Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson, Samet Akaydın, Rakitskyi, Kevin Rodrigues, Ndiaye, Gökhan İnler, Akintola, Belhanda, Onyekuru, Assombalonga

Demir Grup Sivasspor: Muammer Zülfikar Yıldırım, Murat Paluli, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Ziya Erdal, Robin Yalçın (Dk. 45 Cofie), Kerem Atakan Kesgin, Ulvestad, Erdoğan Yeşilyurt, Gradel, Yatabare

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Adana Demirspor'un konuğu Sivasspor! İlk yarıda tek gol...
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