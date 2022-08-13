Beşiktaş’ta savunmaya Fas duvarı! Samy Mmaee ile temas kuruldu

Welinton'ın takımdan ayrılma durumunun ortaya çıkmasıyla birlikte savunma için arayışta olan Beşiktaş'ta ilk hedef yerliydi. Ancak Koray Günter'in yüksek yıllık maliyeti sonrası planlar değişti ve stoperde rota yabancılara çevrildi.
Geniş bir liste hazırlayan Beşiktaş yönetimi, ilk olarak Samy Mmaee için harekete geçti. Macaristan'ın Ferencvaros takımında forma giyen 25 yaşındaki oyuncu için kulübüne 1.2 milyon Euro bonservis teklifi yapıldı.
Siyah-Beyazlılar'a, Saiss'ten de olumlu görüş geldi. Mmaee, stoperin yanı sıra iki bek mevkiinde de forma giyebiliyor. 1.88'lik oyucunun 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.