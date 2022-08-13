Beşiktaş’ta savunmaya Fas duvarı! Samy Mmaee ile temas kuruldu

MACAR KULÜBÜ BONSERVİS MİKTARINI AZ BULDU

Ancak Macar kulübünün bu rakamı az bulduğu belirtildi. Yeni transfer Romain Saiss'in, Fas Milli Takımı'ndan partneri olan Mmaee'nin ise Beşiktaş forması giymek için istekli olduğu vurgulandı.