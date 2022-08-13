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Giriş Tarihi: 13.8.2022 11:36 Son Güncelleme: 13.8.2022 11:39

Beşiktaş'ta savunmaya Fas duvarı! Samy Mmaee ile temas kuruldu

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Beşiktaş’ta savunmaya Fas duvarı! Samy Mmaee ile temas kuruldu

Beşiktaş, Romain Saiss'in yanına vatandaşını getirmek için harekete geçti. Koray Günter’den maliyeti nedeniyle vazgeçen Kartal, Saiss’in Fas Milli Takımı’ndan arkadaşı Samy Mmaee ile temas kurdu. Ferencvaros’ta oynayan futbolcu, stoperin yanı sıra iki bekte de görev yapabilyor.

Welinton'ın takımdan ayrılma durumunun ortaya çıkmasıyla birlikte savunma için arayışta olan Beşiktaş'ta ilk hedef yerliydi. Ancak Koray Günter'in yüksek yıllık maliyeti sonrası planlar değişti ve stoperde rota yabancılara çevrildi.

Geniş bir liste hazırlayan Beşiktaş yönetimi, ilk olarak Samy Mmaee için harekete geçti. Macaristan'ın Ferencvaros takımında forma giyen 25 yaşındaki oyuncu için kulübüne 1.2 milyon Euro bonservis teklifi yapıldı.

MACAR KULÜBÜ BONSERVİS MİKTARINI AZ BULDU
Ancak Macar kulübünün bu rakamı az bulduğu belirtildi. Yeni transfer Romain Saiss'in, Fas Milli Takımı'ndan partneri olan Mmaee'nin ise Beşiktaş forması giymek için istekli olduğu vurgulandı.

Siyah-Beyazlılar'a, Saiss'ten de olumlu görüş geldi. Mmaee, stoperin yanı sıra iki bek mevkiinde de forma giyebiliyor. 1.88'lik oyucunun 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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Beşiktaş'ta savunmaya Fas duvarı! Samy Mmaee ile temas kuruldu
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