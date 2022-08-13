Sırada Kopenhag var

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ilk 25 dakikada baskı kurup pozisyon yaratmaya çalıştıklarını ve bunu başardıklarını ancak pozisyonları değerlendiremediklerini söyledi. Rakibin,başka net pozisyonu olmadığını da vurgulayan Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü: "İki maçta 6 puan ve gol yemeden devam ediyoruz. Şimdi önümüzde Kopenhag müsabakası var. Bu maça zihinsel ve fiziksel olarak en iyi şekilde hazırlanacağız.Biraz daha topa sahip olup, dominant oyunla daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Visca'nınki çok ekstra bir durum. Devamlı oynattığım bir oyuncu. Yarın (bugün) sağlık ekibiyle konuşup durum değerlendirmesi yapacağız."