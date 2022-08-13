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Giriş Tarihi: 13.8.2022

Sırada Kopenhag var

Sırada Kopenhag var

Avcı, “Gol yemeden 6 puan aldık. Şimdi zihinsel ve fiziksel olarak Kopenhag’a hazırlanacağız” dedi

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ilk 25 dakikada baskı kurup pozisyon yaratmaya çalıştıklarını ve bunu başardıklarını ancak pozisyonları değerlendiremediklerini söyledi. Rakibin, El Kaabi'nin röveşata ile attığı şuttan başka net pozisyonu olmadığını da vurgulayan Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü: "İki maçta 6 puan ve gol yemeden devam ediyoruz. Şimdi önümüzde Kopenhag müsabakası var. Bu maça zihinsel ve fiziksel olarak en iyi şekilde hazırlanacağız. Bu fırsatı hem maddi hem manevi hem de prestij olarak değerlendirmek istiyorum. Biraz daha topa sahip olup, dominant oyunla daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Visca'nınki çok ekstra bir durum. Devamlı oynattığım bir oyuncu. Yarın (bugün) sağlık ekibiyle konuşup durum değerlendirmesi yapacağız."

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Sırada Kopenhag var
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