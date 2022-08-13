Defansa Fas duvarı!

Koray Günter’den maliyeti nedeniyle vazgeçen Kartal, Saiss’in Fas Milli Takımı’ndan arkadaşı Samy Mmaee ile temas kurdu. Ferencvaros’ta oynayan futbolcu, stoperin yanı sıra iki bekte de görev yapabilyor
Welinton'ın takımdan ayrılma durumunun ortaya çıkmasıyla birlikte savunma için arayışta olan Beşiktaş'ta ilk hedef yerliydi. Ancak Koray Günter'in yüksek yıllık maliyeti sonrası planlar değişti ve stoperde rota yabancılara çevrildi. Geniş bir liste hazırlayan Beşiktaşyönetimi, ilk olarak Samy Mmaeeiçin harekete geçti. Macaristan'ın Ferencvaros takımında forma giyen 25 yaşındaki oyuncu için kulübüne 1.2 milyon Euro bonservisteklifi yapıldı.
MACAR KULÜBÜ BONSERVİS MİKTARINI AZ BULDU
Ancak Macar kulübünün bu rakamı az bulduğu belirtildi. Yeni transfer Romain Saiss'in, Fas MilliTakımı'ndan partneri olan Mmaee'nin ise Beşiktaşforması giymek içinistekli olduğu vurgulandı. Siyah-beyazlılara, Saiss'ten de olumlu görüş geldi. Mmaee, stoperin yanı sıra iki bek mevkiinde de forma giyebiliyor. 1.88'lik oyucunun 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.