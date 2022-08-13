Defansa Fas duvarı!

Welinton'ın takımdan ayrılma durumunun ortaya çıkmasıyla birlikte savunma için arayışta olan Beşiktaş'ta ilk hedef yerliydi. Ancak Koray Günter'in yüksek yıllık maliyeti sonrası planlar değişti ve stoperde rota yabancılara çevrildi. Geniş bir liste hazırlayanMacaristan'ın Ferencvaros takımında forma giyen 25 yaşındaki oyuncu için kulübüneAncak Macar kulübünün bu rakamı az bulduğu belirtildi.Siyah-beyazlılara, Saiss'ten de olumlu görüş geldi. Mmaee, stoperin yanı sıra iki bek mevkiinde de forma giyebiliyor. 1.88'lik oyucunun 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.