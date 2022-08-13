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Giriş Tarihi: 13.8.2022

Ekrandan ders verdi

Ekrandan ders verdi
Geçtığımiz günlerde Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien İsmael'in isteğiyle Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne dev bir ekran kurulmuş ve aynı zamanda sahanın etrafına kameralar yerleştirmişti. Dün futbolcularıyla toplantısını sahada yapan ve doğruları, yanlışları anında bu ekranda izleten İsmael ayrıca, antrenman esnasında da yaptıkları hataları sıcağı sıcağına futbolcularına gösterdi. Alanyaspor maçı hazırlıklarını bugün saat 15.00'te yapacağı antrenmanla tamamlayacak Beşiktaş, saat 18.00'de ise Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Alanya'ya giderek kampa girecek.

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