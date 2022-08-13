Ekrandan ders verdi

Geçtığımiz günlerde Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien İsmael'in isteğiyle Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne dev bir ekran kurulmuş ve aynı zamanda sahanın etrafına kameralar yerleştirmişti. Dün futbolcularıyla toplantısını sahada yapan ve doğruları, yanlışları anında bu ekranda izleten İsmael ayrıca, antrenman esnasındada yaptıkları hatalarısıcağı sıcağına futbolcularınagösterdi. Alanyaspor maçı hazırlıklarını bugün saat 15.00'te yapacağı antrenmanla tamamlayacak Beşiktaş, saat 18.00'de ise Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Alanya'yagiderek kampa girecek.