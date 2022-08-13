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Giriş Tarihi: 13.8.2022

Visca 4 ay yok

Visca 4 ay yok
Dünkü karşılaşmada talihsiz bir an yaşandı. 40. dakikada Visca, Falette ile girdiği ikili mücadele sonrası sol kolunun üzerine dengesiz şekilde düştü. Hemen ambulansla hastaneye götürülen bordo-mavili oyuncunun humerus kemiğinde kırık meydana geldiği ve ameliyat olacağı öğrenildi. Visca'nın en az 4 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

HASTANEYE KOŞTULAR
Başarılı oyuncunun eşi de çocuğuyla birlikte hastaneye koşarken, kolu alçıya alınan oyuncuya gece ziyaretçi yağdı.

BITIGEN'E TEPKİ
Trabzonsporlu taraftarlar, hakem Abdulkadir Bitigen'i bombardımana tuttu. Maçta sertliklere prim tanıyan ve kartlarını yeteri kadar kullanmayan hakeme tepki gösteren bordo- mavililer, Visca'nın da bunun yüzünden sakatlandığını savundu. Ayrıca taraftarlar, ilk yarıda Trezeguet'nin ceza sahasında Falette tarafından itildiği pozisyonda penaltılarının verilmediğini kaydetti.

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