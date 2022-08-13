Jesus’un çileği Aboubakar!

Fenerbahçe, santrfor transferinde yeniden gaza bastı. Maxi Gomez ve Batshuayi için yapılan görüşmeler, Valencia ve Chelsea'nin talepleri sonrasında çıkmaza girdi.Kamerunlu oyuncunun Suudi Arabistan kulübü Al Nassr'dan kiralık olarak ayrılma ihtimali sonrasında F.Bahçe cephesi de yeniden bu transferde hamle yapma kararı aldı. Aboubakar'ın maaşının yüksek olması düşündürürken, Başkan Ali Koç bu transferde kararlı. Kanarya resmi görüşmeleri dün başlattı. EğerBu noktada Sörloth, Maxi Gomez, Batshuayi gibi isimler yeniden gündeme gelecek..