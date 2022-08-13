Jesus’un çileği Aboubakar!

Kanarya, Maxi Gomez ve Batshuayi’nin kulüplerinin bitmek bilmeyen istekleri sonrasında frene bastı. Sarı-lacivertliler, Portekizli hocasının yeni kadrosunun son hamlesi olarak eski Beşiktaşlı golcüyü kulübünden istedi
Fenerbahçe, santrfor transferinde yeniden gaza bastı. Maxi Gomez ve Batshuayi için yapılan görüşmeler, Valencia ve Chelsea'nin talepleri sonrasında çıkmaza girdi. Sarı-lacivertli yönetim deartık asıl hedef olan VincentAboubakar konusundasomut adım atabilmekiçin kolları sıvadı. Kamerunlu oyuncunun Suudi Arabistan kulübü Al Nassr'dan kiralık olarak ayrılma ihtimali sonrasında F.Bahçe cephesi de yeniden bu transferde hamle yapma kararı aldı. Aboubakar'ın maaşının yüksek olması düşündürürken, Başkan Ali Koç bu transferde kararlı. Kanarya resmi görüşmeleri dün başlattı. Eğer Fenerbahçe,30 yaşındaki oyuncudan sonuçalamazsa transferin son günlerinibekleyecek. Bu noktada Sörloth, Maxi Gomez, Batshuayi gibi isimler yeniden gündeme gelecek.. Tecrübeli futbolcununAl Nassr ile 2 sezondaha sözleşmesi bulunurkenyıllık ücretiise 6 milyon Euro.