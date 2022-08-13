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Giriş Tarihi: 13.8.2022

Messi’ye Ballon d’Or şoku

Messi’ye Ballon d’Or şoku
FRENCH Football dergisi tarafından 1956 yılından bu yana düzenlenen ve Avrupa'da yılın futbolcusuna verilen Ballon d'Or'un (Altın Top) 30 kişilik aday listesi belli oldu. Bu ödülü 7 kezle en çok kazanan PSG'nin yıldızı Lionel Messi, 2015'ten bu yana ilk kez aday listede yer almadı. 5 defayla en çok Ballon d'OR kazanan ikinci isim olan Cristiano Ronaldo ise üst üste 18. kez aday gösterildi ve kendine ait rekoru geliştirdi. İşte liste: Courtois, Rafael Leao, Christopher Nkunku, Salah, Kimmich, Alexander-Arnold, Vinicius Junior, Bernardo Silva, Luis Diaz, Lewandowski, Mahrez, Casemiro, Son Heung-min, Fabinho, Benzema, Mike Maignan, Harry Kane, Darwin Nunez, Phil Foden, Mane, Haller, Modric, Rudiger, Ronaldo, De Bruyne, Vlahovic, Van Dijk, Cancelo, Mbappe, Haaland.

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Messi’ye Ballon d’Or şoku
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