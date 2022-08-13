Messi’ye Ballon d’Or şoku

FRENCH Football dergisi tarafından 1956 yılından bu yana düzenlenen ve Avrupa'da yılın futbolcusuna verilen Ballon d'Or'un (Altın Top) 30 kişilik aday listesi belli oldu. Bu ödülü 7 kezle en çok kazanan PSG'nin yıldızı Lionel Messi, 2015'ten bu yana ilk kez aday listede yer almadı. 5 defayla en çok Ballon d'OR kazanan ikinci isim olan Cristiano Ronaldo ise üst üste 18. kez aday gösterildi ve kendine ait rekoru geliştirdi. İşte liste: Courtois, Rafael Leao, Christopher Nkunku, Salah, Kimmich, Alexander-Arnold, Vinicius Junior, Bernardo Silva, Luis Diaz, Lewandowski, Mahrez, Casemiro, Son Heung-min, Fabinho, Benzema, Mike Maignan, Harry Kane, Darwin Nunez, Phil Foden, Mane, Haller, Modric, Rudiger, Ronaldo, De Bruyne, Vlahovic, Van Dijk, Cancelo, Mbappe, Haaland.