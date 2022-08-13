Pazarlık sürüyor uçak bekliyor

İspanyol stoper Bartra ile büyük ölçüde anlaşan Trabzonspor, son pürüzler giderildiği anda Sevilla’ya gönderdiği özel uçakla oyuncuyu imzaya getirecek
Trabzonspor yönetimi, teknik direktör Abdullah Avcı'nın ısrarla istediği ve uzun süredir görüşme halinde olduğu İspanyol stoper Marc Bartra ile pazarlıkları son aşamaya getirdi. Real Betis kulübüile bonservis bedeli için4 milyon Euro'ya anlaşanbordo-mavililer, 31yaşındaki savunmacıyada bonuslarla birlikte 3milyon Euro'ya yakın birrakam teklif etmişti. Oyuncunun menajeri ile görüşmeler, bonuslardaki300 bin Euro'lukbir fark üzerinden devam ederken, bordo-mavili yönetim transferin bitmesi ihtimali üzerine Sevilla'ya özel uçak gönderdi. Anlaşma sağlandığı andaBartra, uçağa binip sağlıkkontrolü için hemen Trabzon'agetirilecek.
KUPA KOLEKSİYONCUSU
Kariyerinde Barcelona, Borussia Dortmund ve Real Betis formaları giyen Marc Bartra, 2 Şampiyonlar Ligi, 1 Süper Kupa, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 5 İspanya La Liga, 2 İspanya Süper Kupası, 3 İspanya Kupası ve 1 Almanya Kupası kazandı.