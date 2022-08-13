Roberto Martinez: Mertens, Türkiye’de de efsane olabilir

"DENAYER DE UMARIM DOĞRU SEÇİM YAPAR"

Olimpique Lyon'la sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılan ve henüz herhangi bir takımla anlaşmayan Jason Denayer'la ilgili ise Martinez, "Jason Denayer önem verdiğimiz bir oyuncu. Kontrat durumu nedeniyle zor bir yıldı onun için. Onun her zaman yanındayız ve destekliyoruz. Transfer döneminin bitmesine az kaldı ve umarım doğru bir seçim yapar" açıklamasını yaptı.

2022 Dünya Kupası'nda Belçika, F Grubu'nda Kanada, Fas ve Hırvatistan'la karşı karşıya gelecek.