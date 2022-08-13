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Giriş Tarihi: 13.8.2022 15:26

Roberto Martinez: Mertens, Türkiye'de de efsane olabilir

Roberto Martinez: Mertens, Türkiye’de de efsane olabilir

Belçika Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Martinez, Dries Mertens'in Galatasaray'a transfer olarak doğru bir karar verdiğini söyledi. Martinez, Jason Denayer için ise "Önem verdiğimiz bir oyuncu. Transfer döneminin bitmesine az kaldı ve umarım doğru bir seçim yapar" ifadelerini kullandı.

Belçika Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Martinez, Belçika'da yayımlanan Het Laatste Nieuws gazetesine açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın geçtiğimiz günlerde kadrosuna kattığı Dries Mertens ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Robert Martinez, "Mertens, Galatasaray için harika bir transfer. Dries'in seçeceği proje hakkında biraz endişeliydim. Napoli çok özel bir kulüp. Taraftarlar ve futbolcular çok yakın. Dries'in Galatasaray'a, Galatasaray'ın da Dries'e ihtiyacı var. Türkiye'de de efsane olabilir" ifadelerini kullandı.

"DENAYER DE UMARIM DOĞRU SEÇİM YAPAR"
Olimpique Lyon'la sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılan ve henüz herhangi bir takımla anlaşmayan Jason Denayer'la ilgili ise Martinez, "Jason Denayer önem verdiğimiz bir oyuncu. Kontrat durumu nedeniyle zor bir yıldı onun için. Onun her zaman yanındayız ve destekliyoruz. Transfer döneminin bitmesine az kaldı ve umarım doğru bir seçim yapar" açıklamasını yaptı.

2022 Dünya Kupası'nda Belçika, F Grubu'nda Kanada, Fas ve Hırvatistan'la karşı karşıya gelecek.

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Roberto Martinez: Mertens, Türkiye'de de efsane olabilir
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