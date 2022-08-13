Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Aslan evinde galibiyet peşinde! Galatasaray - Giresunspor maçında ilk 11'ler belli oldu
Giriş Tarihi: 13.8.2022 20:18 Son Güncelleme: 13.8.2022 20:34

Son dakika: Aslan evinde galibiyet peşinde! Galatasaray - Giresunspor maçında ilk 11'ler belli oldu

Son dakika: Aslan evinde galibiyet peşinde! Galatasaray - Giresunspor maçında ilk 11’ler belli oldu

Son dakika haberi... Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, sahasında Giresunspor'u konuk ediyor, Karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetiyor. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Leo Dubois ile Omar Elabdellaoui maç kadrosunda yer almazken yeni transferler Lucas Torreira ve Dries Mertens yedekler arasında bulunuyor. Mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

Son dakika haberi... Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Giresunspor ile karşılaşacak. Nef Stadı'nda yapılacak maç saat 21.45'te başlayacak. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Geçen sezonu 13. sırada tamamlayarak tarihinin en kötü sıralamasını yaşayan sarı-kırmızılı ekip, bu sezona deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 yenerek başladı.

Ligde geçen sezondan gelen 16 maçlık yenilmezlik serisi bulunan Akdeniz temsilcisi karşısında son dakikalarda gelen golle moral bulan Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon ilk kez taraftarının önüne çıkacak. Bitexen Giresunspor ise ilk haftada Adana Demirspor'a 3-2 yenilmişti.

GALATASARAY'IN İLK 11'İ BELLİ OLDU

GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Midtsjö, Oliveira, Emre Akbaba, Yunus, Kerem, Seferovic.

GALATASARAY'DA 2 EKSİK

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Leo Dubois ile Omar Elabdellaoui, Karadeniz temsilcisine karşı forma giyemeyecek. Sakatlıkları nedeniyle ilk haftadaki Antalyaspor karşılaşmasında süre alamayan 2 futbolcu, Giresunspor müsabakasını da kaçıracak. Mücadelede sağ bekte Sacha Boey görev alıyor.

MERTENS VE TORREIRA YEDEK!

Galatasaray'da yeni transferler Lucas Torreira ve Dries Mertens, maç kadrosunda yer alırken yedekler arasında bulunuyor. Sarı-kırmızılı takımın İngiltere temsilcisi Arsenal'den transfer ettiği Uruguaylı orta saha oyuncusu Torreira ile son olarak İtalyan ekibi Napoli'de top koşturan Belçikalı forvet Mertens'in lisansları çıkarıldı.

GALATASARAY İLE GİRESUNSPOR ARASINDA 15. RANDEVU

Galatasaray ile Bitexen Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'de 15. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 14 randevunun 6'sını sarı-kırmızılı takım kazanırken, 3'ünden Karadeniz temsilcisi üstün ayrıldı. Taraftar arasındaki 5 karşılaşma ise berabere bitti. Galatasaray söz konusu maçlarda 20 gol atarken, Giresunspor ise fileleri 12 kez havalandırdı.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Galatasaray, İstanbul'da oynanan maçlarda rakibine üstünlük kurdu. Süper Lig'de iki takım arasında İstanbul'da oynanan 7 maçın 5'ini sarı-kırmızılı ekip kazandı. Giresunspor ise deplasmanda 2 kez galibiyet sevinci yaşadı. İstanbul'da sarı-kırmızılıların attığı 14 gole, yeşil-beyazlılar 7 golle karşılık verdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti! İndirimler halka nefes aldıracak: İşte kalem kalem o liste
MasterChef ana kadroya giren 11. yarışmacı belli oldu! 12 Ağustos 2022 MasterChef önlüğü hangi yarışmacı aldı, yarışmayı kim kazandı?
Son dakika: Jandarma Genel Komutanlığı atama ve terfileri Resmi Gazete'de yayımlandı
EYT nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? EYT son durum Bakan Vedat Bilgin tarafından paylaşıldı: Türkiye modeli geliyor!
YKS tercih sonuçları son dakika açıklaması bekleniyor! YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 üniversite tercih sonuçları son saatlere girildi
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercih yerleştirme sonuçları açıklandı mı? 2022 ÖSYM sonuç sorgulama ekranı!
Son dakika: F-16 sürecinin arka planını SABAH açıklıyor: Pazarlık Pentagon ile yapılsın
Burç yorumları ile 13 Ağustos Cumartesi günü sizi neler bekliyor? İşte bugünün günlük burç yorumları
Evde bakım maaşı sorgulama ekranı e-Devlet! Evde bakım maaşı yatan iller listesi açıklandı mı? 13 Ağustos 2022
Emekli promosyonu ne kadar, hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? 2022 Emekli promosyonu veren bankalar hangileri?
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Aslan evinde galibiyet peşinde! Galatasaray - Giresunspor maçında ilk 11'ler belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA