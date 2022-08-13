Son dakika: Aslan evinde galibiyet peşinde! Galatasaray - Giresunspor maçında ilk 11’ler belli oldu

Son dakika haberi... Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Giresunspor ile karşılaşacak. Nef Stadı'nda yapılacak maç saat 21.45'te başlayacak. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Geçen sezonu 13. sırada tamamlayarak tarihinin en kötü sıralamasını yaşayan sarı-kırmızılı ekip, bu sezona deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 yenerek başladı.
Ligde geçen sezondan gelen 16 maçlık yenilmezlik serisi bulunan Akdeniz temsilcisi karşısında son dakikalarda gelen golle moral bulan Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon ilk kez taraftarının önüne çıkacak. Bitexen Giresunspor ise ilk haftada Adana Demirspor'a 3-2 yenilmişti.
GALATASARAY'IN İLK 11'İ BELLİ OLDU
GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Midtsjö, Oliveira, Emre Akbaba, Yunus, Kerem, Seferovic.
GALATASARAY'DA 2 EKSİK
Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Leo Dubois ile Omar Elabdellaoui, Karadeniz temsilcisine karşı forma giyemeyecek. Sakatlıkları nedeniyle ilk haftadaki Antalyaspor karşılaşmasında süre alamayan 2 futbolcu, Giresunspor müsabakasını da kaçıracak. Mücadelede sağ bekte Sacha Boey görev alıyor.
MERTENS VE TORREIRA YEDEK!
Galatasaray'da yeni transferler Lucas Torreira ve Dries Mertens, maç kadrosunda yer alırken yedekler arasında bulunuyor. Sarı-kırmızılı takımın İngiltere temsilcisi Arsenal'den transfer ettiği Uruguaylı orta saha oyuncusu Torreira ile son olarak İtalyan ekibi Napoli'de top koşturan Belçikalı forvet Mertens'in lisansları çıkarıldı.
GALATASARAY İLE GİRESUNSPOR ARASINDA 15. RANDEVU
Galatasaray ile Bitexen Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'de 15. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 14 randevunun 6'sını sarı-kırmızılı takım kazanırken, 3'ünden Karadeniz temsilcisi üstün ayrıldı. Taraftar arasındaki 5 karşılaşma ise berabere bitti. Galatasaray söz konusu maçlarda 20 gol atarken, Giresunspor ise fileleri 12 kez havalandırdı.
İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR
Galatasaray, İstanbul'da oynanan maçlarda rakibine üstünlük kurdu. Süper Lig'de iki takım arasında İstanbul'da oynanan 7 maçın 5'ini sarı-kırmızılı ekip kazandı. Giresunspor ise deplasmanda 2 kez galibiyet sevinci yaşadı. İstanbul'da sarı-kırmızılıların attığı 14 gole, yeşil-beyazlılar 7 golle karşılık verdi.