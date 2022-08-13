Süper Lig’de Kayserispor İstanbulspor’u mağlup etti!

Süper Lig'in ikinci haftasında Kayserispor evinde İstanbulspor'u ağırladı. Çağdaş Atan'ın öğrencileri ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.Tempolu oynanan ikinci yarıda net pozisyonlar olmasına rağmen maç 1-0 sona erdi. Kayserispor ikinci maçında 3 puanı alırken, İstanbulspor ise ikinci maçında da mağlup oldu.
MAÇ SONUCU KAYSERİSPOR 1-0 İSTANBULSPOR
Gol: Dk. 4 Cardoso (Yukatel Kayserispor)
MAÇTAN DAKİKALAR
4. dakikada Kayserispor öne geçti. Sol çaprazda topla buluşan Carole, meşin yuvarlağı ceza sahasında uygun durumda bulunan Cardoso'ya gönderdi. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.
26. dakikada gelişen İstanbulspor atağında sol kanattan ceza sahasına yapılan ortada Mehmet Yeşil'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
43. dakikada sağ kanatta topla buluşan Abazaj'ın ceza sahasına girdikten sonra sert şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı Yukatel Kayserispor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
48. dakikada İbrahim ceza alanı içerisinden sert şutunda top üstten az farkla auta çıktı.
65. dakikada Ethemi'nin sağ çaprazdan vuruşunda top kaleyi bulmadı.
69. dakikada sol kanattan Topalli'nin ortasında ceza sahası içinde İbrahim Yılmaz'ın kafa vuruşunda top direğin üzerinden dışarı gitti.
74. dakikada Emrah Başsan'ın pasında topla buluşan Gavranovic'in şutunda top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
78. dakikada sol kanattan Melih'in ortasında ceza sahası içinde Topalli'nin kafa vuruşu yandan dışarı çıktı.
90+4. dakikada Ramazan'ın pasında Mustafa Pektemek soldan sert vurdu. Kaleci Jensen soluna uzanıp topu çeldi.
MAÇ SONU 1-0 SONA ERDİ.