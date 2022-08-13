Trabzonspor’da Marc Barta için pazarlık sürüyor, uçak bekliyor

Trabzonspor yönetimi, teknik direktör Abdullah Avcı'nın ısrarla istediği ve uzun süredir görüşme halinde olduğu İspanyol stoper Marc Bartra ile pazarlıkları son aşamaya getirdi.
Real Betis kulübü ile bonservis bedeli için 4 milyon Euro'ya anlaşan Bordo-Mavililer, 31 yaşındaki savunmacıya da bonuslarla birlikte 3 milyon Euro'ya yakın bir rakam teklif etmişti.
KUPA KOLEKSİYONCUSU
Kariyerinde Barcelona, Borussia Dortmund ve Real Betis formaları giyen Marc Bartra, 2 Şampiyonlar Ligi, 1 Süper Kupa, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 5 İspanya La Liga, 2 İspanya Süper Kupası, 3 İspanya Kupası ve 1 Almanya Kupası kazandı.