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Giriş Tarihi: 13.8.2022 10:32 Son Güncelleme: 13.8.2022 10:33

Trabzonspor'da Marc Barta için pazarlık sürüyor, uçak bekliyor

SPOR SERVİSİ
Trabzonspor’da Marc Barta için pazarlık sürüyor, uçak bekliyor

İspanyol stoper Marc Bartra ile büyük ölçüde anlaşan Trabzonspor, son pürüzler giderildiği anda Sevilla’ya gönderdiği özel uçakla oyuncuyu imzaya getirecek.

Trabzonspor yönetimi, teknik direktör Abdullah Avcı'nın ısrarla istediği ve uzun süredir görüşme halinde olduğu İspanyol stoper Marc Bartra ile pazarlıkları son aşamaya getirdi.

Real Betis kulübü ile bonservis bedeli için 4 milyon Euro'ya anlaşan Bordo-Mavililer, 31 yaşındaki savunmacıya da bonuslarla birlikte 3 milyon Euro'ya yakın bir rakam teklif etmişti.

Oyuncunun menajeri ile görüşmeler, bonuslardaki 300 bin Euro'luk bir fark üzerinden devam ederken, Bordo-Mavili yönetim transferin bitmesi ihtimali üzerine Sevilla'ya özel uçak gönderdi. Anlaşma sağlandığı anda Bartra, uçağa binip sağlık kontrolü için hemen Trabzon'a getirilecek.

KUPA KOLEKSİYONCUSU
Kariyerinde Barcelona, Borussia Dortmund ve Real Betis formaları giyen Marc Bartra, 2 Şampiyonlar Ligi, 1 Süper Kupa, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 5 İspanya La Liga, 2 İspanya Süper Kupası, 3 İspanya Kupası ve 1 Almanya Kupası kazandı.

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Trabzonspor'da Marc Barta için pazarlık sürüyor, uçak bekliyor
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