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Giriş Tarihi: 13.8.2022

Zenit&West ham Szalai için yarışta

Zenit&West ham Szalai için yarışta
F.Bahçe, Kim Min-Jae'nin ardından savunmada bir büyük satışa daha hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, Macar stoper Attila Szalai için İngiliz kulübü West Ham United ile anlaşma aşamasında. West Ham'ın bonus ağırlıklı teklifini revize etmesini isteyen Kanarya, 24 yaşındaki oyuncu için rakam toplamda 17 milyon Euro'ya ulaşırsa transfere onay verecek. Sarı-lacivertliler, bir taraftan da Szalai için devreye giren Zenit'in teklifini de bu seviyeye çekmesini bekliyor. Fenerbahçe, bir de stoper transferi amaçlıyor. Bu noktada Fluminense formasını giyen Nino, listenin ilk sırasında yer alıyor.

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Zenit&West ham Szalai için yarışta
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