Aboubakar zor favori Gomez

Birçok santrfor ile görüşmeler gerçekleştiren Fenerbahçe, artık bu işi bitirmek istiyor. Lyon'dan Dembele, Porto'dan Taremi gibi isimlerle de görüşmeler yapan sarı-lacivertliler, kulüplerinin istedikleri yüksek bonservisten dolayı bu transferleri gerçekleştirmedi. Gündemdeki sıcaklığını koruyan diğer golcülerde ise son durum şu şekilde:Bugün itibariyle sarılacivertlilerin yeni santrforu olmaya en yakın isim. Valencia daha önce Fenerbahçe'nin yaptığı iki teklifi de reddetti fakatBu transferin gerçekleşmesi durumunda İspanyol kulübüne 10 milyon Euro bonservis ödenmesi bekleniyor. Maxi Gomez ise 4 yıllık sözleşmeye imza atacak. Senelik kazancı 2.4 milyon Euro olacak.Leipzig kesin olarak elden çıkaracak.Norveçli golcü Türkiye'ye dönmeye sıcak baksa da istediği yıllık ücret bu transferi zora sokuyor.başarılı futbolcunun kulübü Leipzig ise oyuncuyu hem kiralık hem bonservisiyle vermeye sıcak bakıyor.Beşiktaş'ın eski yıldızı, Al Nassr takımından ayrılmak istiyor. 7 milyon Euro piyasa değeri olan futbolcuda tek büyük sorun, Suudi Arabistan'da kazandığı yıllık ücret.gerecek.Belçikalı golcünün durumu da Sörloth'a benziyor. Oyuncu 3 milyon Euro net maaşın altına düşmüyor. Chelsea ise sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek olan futbolcuyu elden çıkarmanın peşinde. Bonservis pazarlığında zorluk çıkartmayacaklar.Jorge Jesus'un takımda düşünmediği Pelkas, Hull City'ye bir adım daha yaklaştı. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi, Yunan oyuncu konusunda sarı-lacivertliler ile anlaşma sağladı.F.Bahçe'nin bu transferden 3.5 milyon Euro kazanması bekleniyor.Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Austria Wien ile deplasmanda oynayacağı maça UEFA'nın, Alman hakem Daniel Siebert'i ataması taraftarların tepkisini çekti. İki ülkenin aynı milletten oluştuğunu vurgulayan sarı-lacivertliler sosyal medyadan, "Biz Azerbaycan ile nasıl tek millet iki devlet isek Avusturya ile Almanya da öyle... Acaba UEFA bizim maçımıza Azerbaycan'dan bir hakem verir miydi?" serzenişinde bulundu.bekleneni bir türlü veremeyen Samatta ile yollar ayrılmak üzere. Sarılacivertliler, Tanzanyalı forvetin eski takımı Genk ile 1 yıllığına kiralama konusunda el sıkıştı. 29 yaşındaki oyuncununF.Bahçe ile Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Samatta, geçen sezonugeçirmişti.