Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Aboubakar zor favori Gomez
Giriş Tarihi: 14.8.2022

Aboubakar zor favori Gomez

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Aboubakar zor favori Gomez

Suudi Arabistan’da 6 milyon Euro maaş kazanan Kamerunlu forvet indirime yanaşmıyor. Sörloth ve Batshuayi’de de durum aynı... Sarı-lacivertli ekibe en yakın isim, kulübü Valencia’dan ayrılmayı

Birçok santrfor ile görüşmeler gerçekleştiren Fenerbahçe, artık bu işi bitirmek istiyor. Lyon'dan Dembele, Porto'dan Taremi gibi isimlerle de görüşmeler yapan sarı-lacivertliler, kulüplerinin istedikleri yüksek bonservisten dolayı bu transferleri gerçekleştirmedi. Gündemdeki sıcaklığını koruyan diğer golcülerde ise son durum şu şekilde:
MAXI GOMEZ: Bugün itibariyle sarılacivertlilerin yeni santrforu olmaya en yakın isim. Valencia daha önce Fenerbahçe'nin yaptığı iki teklifi de reddetti fakat Başkan Ali Koç bonservis rakamını yükseltti.
Bu transferin gerçekleşmesi durumunda İspanyol kulübüne 10 milyon Euro bonservis ödenmesi bekleniyor. Maxi Gomez ise 4 yıllık sözleşmeye imza atacak. Senelik kazancı 2.4 milyon Euro olacak.
ALEXANDER SÖRLOTH: Leipzig kesin olarak elden çıkaracak.
Norveçli golcü Türkiye'ye dönmeye sıcak baksa da istediği yıllık ücret bu transferi zora sokuyor. 3 milyon Euro garanti para bekleyen başarılı futbolcunun kulübü Leipzig ise oyuncuyu hem kiralık hem bonservisiyle vermeye sıcak bakıyor.
VINCENT ABOUBAKAR: Beşiktaş'ın eski yıldızı, Al Nassr takımından ayrılmak istiyor. 7 milyon Euro piyasa değeri olan futbolcuda tek büyük sorun, Suudi Arabistan'da kazandığı yıllık ücret. 6 milyon Euro net maaş alan yıldız futbolcunun Fenerbahçe'ye imza atabilmesi için ciddi bir fedakârlık yapması gerecek.
MICHY BATSHUAYI: Belçikalı golcünün durumu da Sörloth'a benziyor. Oyuncu 3 milyon Euro net maaşın altına düşmüyor. Chelsea ise sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek olan futbolcuyu elden çıkarmanın peşinde. Bonservis pazarlığında zorluk çıkartmayacaklar.

SON KARAR PELKAS'IN
F.Bahçe'de Jorge Jesus'un takımda düşünmediği Pelkas, Hull City'ye bir adım daha yaklaştı. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi, Yunan oyuncu konusunda sarı-lacivertliler ile anlaşma sağladı. 28 yaşındaki futbolcu, Hull City'ye transfer olmayı kabul ederse imzalar yakın zamanda atılacak. F.Bahçe'nin bu transferden 3.5 milyon Euro kazanması bekleniyor.

F.BAHÇE TARAFTARLARINDAN UEFA'YA HAKEM TEPKİSİ
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Austria Wien ile deplasmanda oynayacağı maça UEFA'nın, Alman hakem Daniel Siebert'i ataması taraftarların tepkisini çekti. İki ülkenin aynı milletten oluştuğunu vurgulayan sarı-lacivertliler sosyal medyadan, "Biz Azerbaycan ile nasıl tek millet iki devlet isek Avusturya ile Almanya da öyle... Acaba UEFA bizim maçımıza Azerbaycan'dan bir hakem verir miydi?" serzenişinde bulundu.

SAMATTA ESKİ TAKIMI GENK'E KİRALIK OLARAK GÖNDERİLİYOR
F.BAHÇE'DE bekleneni bir türlü veremeyen Samatta ile yollar ayrılmak üzere. Sarılacivertliler, Tanzanyalı forvetin eski takımı Genk ile 1 yıllığına kiralama konusunda el sıkıştı. 29 yaşındaki oyuncunun maaşının 1.5 milyon Euro'sunu Genk, 1 milyon Euro'sunu da Kanarya ödeyecek. Mukavelede 4 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu da olacak. F.Bahçe ile Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Samatta, geçen sezonu R.Antwerp'te 9 gol, 4 asist ile geçirmişti.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Azez'de bayrağımızı yakmaya çalışan A.E.H. yakalandı
Son dakika! Başkan Erdoğan: Tüm cemevlerinin taleplerine yönelik iki bakanlık çalışıyor
EYT son dakika gelişmeleri 2022: EYT nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? Bakan Vedat Bilgin duyurdu: EYT için Türkiye modeli geliyor!
Evde bakım maaşı yatan iller listesi 14 Ağustos 2022: Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde? Evde bakım maaşı yatan iller tıkla sorgula
YKS TERCİH SONUÇLARI 2022 || YKS tercih sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı? ÖSYM AİS ile Üniversite yerleştirme sonuçları tıkla sorgula!
Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti! İndirimler halka nefes aldıracak: İşte kalem kalem o liste
TOKİ başvuru tarihleri ve şartları 2022: TOKİ başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? 2022 TOKİ sosyal konut başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 13 Ağustos 2022 MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
MasterChef ana kadroya giren 11. yarışmacı belli oldu! 12 Ağustos 2022 MasterChef önlüğü hangi yarışmacı aldı, yarışmayı kim kazandı?
Bakan Soylu ‘Biraz orantısız güç kullandık’ diyerek görüntüleri paylaştı! "Son çağrımız teslim olun"
ARKADAŞINA GÖNDER
Aboubakar zor favori Gomez
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA