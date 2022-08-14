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Giriş Tarihi: 14.8.2022 16:05 Son Güncelleme: 14.8.2022 16:10

Austria Wien'den Fenerbahçe'ye gönderme! "Zorluk çıkartırız"

Austria Wien’den Fenerbahçe’ye gönderme! Zorluk çıkartırız

UEFA Avrupa Ligi'ne katılma mücadelesi veren temsilcimiz Fenerbahçe, Avustura ekibi Austria Wien'e karşı mücadele verecek. Wien'in teknik direktörü olan Manfred Schmid, Fenerbahçe'ye gönderme yaparak "Fenerbahçe'ye zorluk çıkartırız" açıklamasını yaparak.

UEFA Avrupa Ligi'ne katılma mücadelesi veren temsilcimiz Fenerbahçe, Avusturya ekibi Austria Wien'le karşı karşıya gelecek. 18 Ağustos'ta oynanacak maç öncesi Austria Wien hocasından çarpıcı açıklamalar geldi.

"F.BAHÇE İÇİN MAÇI OLABİLDİĞİNCE ZORLAŞTIRACAĞIZ"

Austria Wien Teknik Direktörü Manfred Schmid, temsilcimiz Fenerbahçe ile ilgili çok çarpıcı sözler sarf etti. Schmid, "Fenerbahçe, karşı konulmaz bir rakip ama, maçı onlar için olabildiğince zorlaştıracağız" dedi.



Ligde WSG maçıyla ilgili konuşan 51 yaşındaki Manfred Schmid, "Bu galibiyet bize güç veriyor ve takımım aç" şeklinde konuştu. Fenerbahçe ile Avusturya Wien, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında 18 Ağustos Perşembe günü Avusturya'da karşı karşıya gelecek. Rövanş ise 25 Ağustos'ta Kadıköy'de.

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Austria Wien'den Fenerbahçe'ye gönderme! "Zorluk çıkartırız"
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