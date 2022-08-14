Austria Wien'den Fenerbahçe'ye gönderme! "Zorluk çıkartırız"

"F.BAHÇE İÇİN MAÇI OLABİLDİĞİNCE ZORLAŞTIRACAĞIZ"

Austria Wien Teknik Direktörü Manfred Schmid, temsilcimiz Fenerbahçe ile ilgili çok çarpıcı sözler sarf etti. Schmid, "Fenerbahçe, karşı konulmaz bir rakip ama, maçı onlar için olabildiğince zorlaştıracağız" dedi.