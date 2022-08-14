Bartra’da kritik gün

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın,dediği Marc Bartra için kulübü Real Betis'le anlaşmaya varıldı ancak oyuncu kaynaklı sorunlar henüz çözüme kavuşturulamadı. Bu nedenle de 31 yaşındaki stoperi getirmek için gönderilen özel uçak, 3 gündür Sevilla'da bekliyor., Real Betis'ten ayrılma fikrini de yeniden değerlendirdiği öğrenildi. Bordo-mavili yönetim, tecrübeli futbolcuya bir gün daha süre verirkenifade edildi.