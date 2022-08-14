Bartra’da kritik gün

İspanyol stoper, Trabzonspor’dan ekstra bonuslar istedi. Bartra bugün kararını vermezse kendisini bekleyen uçak geri dönecek
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın, "Takımımda görmeyiçok istiyorum" dediği Marc Bartra için kulübü Real Betis'le anlaşmaya varıldı ancak oyuncu kaynaklı sorunlar henüz çözüme kavuşturulamadı. Bu nedenle de 31 yaşındaki stoperi getirmek için gönderilen özel uçak, 3 gündür Sevilla'da bekliyor. Takımın Şampiyonlar Ligi'nekalması ve belli bir sayının üzerindeoynaması durumunda ekbonuslar talep eden oyuncunun, Real Betis'ten ayrılma fikrini de yeniden değerlendirdiği öğrenildi. Bordo-mavili yönetim, tecrübeli futbolcuya bir gün daha süre verirken bugün kararını netleştirmemesidurumunda bekleyenuçağın geri çağrılacağı ifade edildi.