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Giriş Tarihi: 14.8.2022 11:20

Beşiktaş, Kerem Atakan Kesgin transferini bitiriyor

SPOR SERVİSİ
Beşiktaş, Kerem Atakan Kesgin transferini bitiriyor

Beşiktaş ile Sivasspor, Kerem Atakan Kesgin transferi için mali şartlarda anlaştı. Kırmızı-Beyazlı kulüp, 21 yaşındaki orta saha oyuncusunun yerine birini aldıktan sonra resmi imzalar atılacak.

Beşiktaş, Emirhan'ın Torino'ya transferi sonrası gündeme gelen Kerem Atakan Kesgin için önemli mesafe katetmişti. İşi sonlandırmak için Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz ile görüşen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 21 yaşındaki orta saha için söz aldı ama iş sonuca varmadı.

Büyük potansiyeli olduğu düşünülen Kerem için taraflar 1.1 milyon Euro seviyelerinde buluştu. Ancak Yiğidolar'ın bu ayrılığa orta sahaya hücuma dönük bir takviye yaptıktan sonra onay vereceği kaydedildi.

TYLER BOYD ÖNERİSİ
Bu arada Siyah-Beyazlıların para dışında Sivas'a bir önerisi de Tyler Boyd oldu. İki sezon önce kiralık olarak kırmızı-beyazlılarda forma giyen ABD'li oyuncunun, Kerem'in bonservisini düşürmek kaydıyla kendilerine verilebileceğini Sivas'a iletti.

4+1 YILLIK TEKLİF
Transfer için önce Sivasspor ile görüşerek büyük ölçüde anlaşan Beşiktaş'ın, son onayı aldıktan sonra 21 yaşındaki Kerem Atakan Kesgin'e de 4+1 yıllık sözleşme teklif ettiği öğrenildi.

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Beşiktaş, Kerem Atakan Kesgin transferini bitiriyor
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