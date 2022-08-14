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Giriş Tarihi: 14.8.2022 12:59

Beşiktaş'tan Morgan Sanson'a transfer kancası!

Beşiktaş’tan Morgan Sanson’a transfer kancası!

Yeni sezon transfer sezonunun bitimine az bir süre kala Nadiem Amiri'de ekonomik engellere takılan Beşiktaş, Aston Villa forması giyen Morgan Sanson'u satın alma opsiyonlu kiralama için kollarını sıvadı. İşte tüm detaylar...

Josef de Souza'nın uzun süreli sakatlığının ardından orta alana takviye yapmak için kolları sıvayan Beşiktaş'tan flaş bir hamle geldi.

Nadiem Amiri konusunda Bayer Leverkusen'le ekonomik koşullarda anlaşma sağlayamayan ve geri adım atan siyah-beyazlılar rotasını Ada'ya çevirdi.

GERARD ONU DÜŞÜNMÜYOR

Yönetim, Aston Villa formasını giyen Morgan Sanson için harekete geçti. Bir dönem Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alan Fransız yıldız için İngiliz kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapıldığı öğrenildi.

2020-21 sezonunun devre arasında 15.8 milyon Euro karşılığında Marsilya'dan Aston Villa'ya transfer olan Sanson'un teknik direktör Steven Gerard'ın planlarında yer almadığı belirtiliyor. Beşiktaş yönetimin şu anda hem Aston Villa hem de Fransız futbolcunun menajeriyle görüştüğü ifade ediliyor.

VALERIEN ISMAEL'DEN TELEFON

Teknik direktör Valerien Ismael'in de vatandaşı olan Sanson'la telefonla görüştüğü ve Beşiktaş'a gelmesi konusunda ikna etmeye çalıştığı öğrenildi. Aston Villa ile 2025 yılına kadar sözleşmesini bulunan yıldız futbolcunun piyasa değeri 10 milyon Euro. 6, 8 ve 10 numara pozisyonlarında görev yapabilen 27 yaşındaki Sanson'la ilgili önümüzdeki hafta içinde sıcak gelişmelerin yaşanabileceği belirtiliyor. (Takvim)

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Beşiktaş'tan Morgan Sanson'a transfer kancası!
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