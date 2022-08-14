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Giriş Tarihi: 14.8.2022 19:14 Son Güncelleme: 14.8.2022 19:15

Gaziantep FK, ligin yeni ekibi Ankaragücü’nü konuk ediyor (CANLI)

Gaziantep FK, ligin yeni ekibi Ankaragücü’nü konuk ediyor CANLI

Süper Lig’in ikinci haftasında Gaziantep FK, ligin yeni ekibi MKE Ankaragücü’nü konuk ediyor. Yeni transferleriyle dikkat çeken Ankaragücü, sezonun ilk haftasında Konyaspor ile 0-0 berabere kalmıştı. Gaziantep FK ise Sivasspor ile 1-1 berabere kalmıştı. Galibiyet için sahaya çıkan iki takımın mücadelesinin canlı anlatımı haberimizde…

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında bugün MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor. Saat 19.45'te Yeni Hatay Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem Kürşat Filiz yönetiyor.

CANLI | GAZİANTEP FK 0-0 MKE ANKARAGÜCÜ

İLK 11'LER

Gaziantep FK: Günay, Papy, Furkan, Jevtovic, Ertuğrul, Hanousek, Mustafa, Joao, Maxim, Markovic, Kitsiou.

MKE Ankaragücü: Bahadır, Marlon, Atakan, Mujakic, Oğuz Ceylan, Abdullah, Zahid, Pedrinho, Tasos, Beridze, Macheda.

Gaziantep FK, ligin ilk haftasında Sivasspor ile deplasmanda oynadığı mücadeleden 1-1'lik eşitklikle ayrılmıştı.

MKE Ankaragücü ise evinde arabam.com Konyaspor ile golsüz berabere kalmıştı.

Her iki ekip de yeni sezondaki ilk galibiyetlerini almak için sahaya çıkacak.

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Gaziantep FK, ligin yeni ekibi Ankaragücü’nü konuk ediyor (CANLI)
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