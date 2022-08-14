Gaziantep FK, ligin yeni ekibi Ankaragücü’nü konuk ediyor (CANLI)

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında bugün MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor. Saat 19.45'te Yeni Hatay Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem Kürşat Filiz yönetiyor.
CANLI | GAZİANTEP FK 0-0 MKE ANKARAGÜCÜ
İLK 11'LER
Gaziantep FK: Günay, Papy, Furkan, Jevtovic, Ertuğrul, Hanousek, Mustafa, Joao, Maxim, Markovic, Kitsiou.
MKE Ankaragücü: Bahadır, Marlon, Atakan, Mujakic, Oğuz Ceylan, Abdullah, Zahid, Pedrinho, Tasos, Beridze, Macheda.
Gaziantep FK, ligin ilk haftasında Sivasspor ile deplasmanda oynadığı mücadeleden 1-1'lik eşitklikle ayrılmıştı.
MKE Ankaragücü ise evinde arabam.com Konyaspor ile golsüz berabere kalmıştı.
Her iki ekip de yeni sezondaki ilk galibiyetlerini almak için sahaya çıkacak.