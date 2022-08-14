Hamleler başladı

Sol kolunda omuz ile dirsek arasında yer alan humerus kemiği krıılan Edin Visca’nın ameliyatı İstanbul’da yapılacak. Boşnak yıldızın yerine transfer için harekete geçildi
Trabzonspor, kolu kırılan ve İstanbul'da ameliyat masasına yatacak Visca için "Düştüğünde kalktığında butakım ve şanlı taraftarı daimayanı başında! En kısa süredearamızda olacağına inancımıztam Edin Visca. Geçmiş olsun" paylaşımı yaparken, Boşnak yıldız da tüm mesajlara "Bir süreçok sevdiğim futboldan uzakkalacağım. Bana destek mesajlarınıve dualarını gönderen tümtaraftarlarımıza ve sporseverlereteşekkür ederim. Takım arkadaşlarımaligde ve Şampiyonlar Ligiplay-off turunda başarılar diliyorum" yanıtı verdi. Trabzon'da Edin Visca'nın yerine takviye yapılması gündemde. Yabancıkontenjanındaki doluluk nedeniyleönceliğin yerli olması planlanıyor. Ayrıca 21 yaş altı yabancı kontenjanı için de bu bölgede uygun bir oyuncu bulunması durumunda teklif yapılacağı belirtildi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, scout ekibinden oyuncu listesi istediği, menajerlerin de vakit kaybetmeden Trabzonspor'a oyuncular önermeye başladığı ifade edildi.