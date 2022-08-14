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Giriş Tarihi: 14.8.2022

Hamleler başladı

YUNUS EMRE SEL
Hamleler başladı

Sol kolunda omuz ile dirsek arasında yer alan humerus kemiği krıılan Edin Visca’nın ameliyatı İstanbul’da yapılacak. Boşnak yıldızın yerine transfer için harekete geçildi

Trabzonspor, kolu kırılan ve İstanbul'da ameliyat masasına yatacak Visca için "Düştüğünde kalktığında bu takım ve şanlı taraftarı daima yanı başında! En kısa sürede aramızda olacağına inancımız tam Edin Visca. Geçmiş olsun" paylaşımı yaparken, Boşnak yıldız da tüm mesajlara "Bir süre çok sevdiğim futboldan uzak kalacağım. Bana destek mesajlarını ve dualarını gönderen tüm taraftarlarımıza ve sporseverlere teşekkür ederim. Takım arkadaşlarıma ligde ve Şampiyonlar Ligi play-off turunda başarılar diliyorum" yanıtı verdi. Trabzon'da Edin Visca'nın yerine takviye yapılması gündemde. Yabancı kontenjanındaki doluluk nedeniyle önceliğin yerli olması planlanıyor. Ayrıca 21 yaş altı yabancı kontenjanı için de bu bölgede uygun bir oyuncu bulunması durumunda teklif yapılacağı belirtildi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, scout ekibinden oyuncu listesi istediği, menajerlerin de vakit kaybetmeden Trabzonspor'a oyuncular önermeye başladığı ifade edildi.

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