Hamleler başladı

Trabzonspor, kolu kırılan ve İstanbul'da ameliyat masasına yatacak Visca içinpaylaşımı yaparken, Boşnak yıldız da tüm mesajlarayanıtı verdi. Trabzon'da Edin Visca'nın yerine takviye yapılması gündemde.Ayrıca 21 yaş altı yabancı kontenjanı için de bu bölgede uygun bir oyuncu bulunması durumunda teklif yapılacağı belirtildi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, scout ekibinden oyuncu listesi istediği, menajerlerin de vakit kaybetmeden Trabzonspor'a oyuncular önermeye başladığı ifade edildi.